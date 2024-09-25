陳婉衡難忍出街似偷情　為簡淑兒狠撇男友

陳婉衡（Alycia）與簡淑兒（Jessica）同在2012年回流選港姐，當時因在港沒朋友，促成她們成為好友，雖然選美一早出局，但卻贏得12年的友誼，陳婉衡說：「我哋係落選之後參加節目《一切從落選開始》先認識，係我約佢睇戲，因為大家喺香港都冇朋友。我哋好似，都喺外地返嚟、又唔識中文，之後仲一齊做『娛樂新聞台』。」簡淑兒指大家未拍拖前，幾乎每個大節日也一齊過，做的事情比情侶更浪漫，一齊去整朱古力、掛情侶鎖。

簡淑兒指她們由朋友昇華成屋企人，笑言另一半可以分手，但家人就分不開。她們稱喜歡的男士類型不同，故不會存在爭仔問題，陳婉衡說：「冇一個男仔值得犧牲我哋嘅友誼。」簡淑兒笑指雖然大家的新郎未定，但伴娘已經認定是對方。問到她與男友麥大力何時結婚﹖她即笑言：「點解你哋唔問佢，要我受晒，順其自然啦！」她指雖然已經見過雙方家長，但人愈大反而愈驚，認為婚姻、湊小朋友、維繫也是學問。

陳婉衡與簡淑兒每次拍拖，男友也先要先過閨蜜「法眼」，令男友也不約而同視她們為「眼中釘」，陳婉衡說：「我試過有前度妒忌佢，覺得我成日同佢一齊呷醋，搞到我哋出街好似偷情咁，好辛苦，關係亦唔健康，最後因為咁分手，其實好朋友同男朋友係可以共存。」簡淑兒則爆料：「大力一開始都以為你唔鍾意佢，可能每個男仔都以為best friend都會講壞話，我同大力講佢冇講過你壞話，仲幫你講好說話，佢突然覺得怪錯咗你。」

外間對飛機師總覺得會花弗，陳婉衡指經過3、4年觀察，「認證」大力合格：「最緊要佢對我朋友好，呢3、4年冇接過佢喊苦喊忽嘅電話。」自言不是黐身女友的簡淑兒則對男友投信心一票，反而要學習多「報到」：「佢唔鍾意我唔喺佢身邊太耐，之前去泰國學整麵包，佢一有時間就飛過嚟。」陳婉衡現在有圈外男友，感情穩定，與簡淑兒更有個約定，大家差不多時間入行，希望也能同時期結婚、生BB。