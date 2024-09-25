素海霖減磅跌cup　澄清冇引退：我唔係一般日本AV女優

香港首位AV女優素海霖今日（25日）為男士保健品拍廣告，趁「打羽毛球」成為性暗示潮語，她以一身羽毛球裝束示範打波，但裝束相當密實，着sport bra更將上圍壓扁，她表示是客戶要求無需大胸，笑言是史上最密實一次廣告。她透露為是次廣告特別減磅，致上圍跌cup，令胸圍也有虛位，但自信不用工作時便會自動增肥，回復圓潤身材。問她是否好鍾意打羽毛球？素海霖意有所指，笑謂兩樣也喜歡，自言強項是羽毛球，也愛排球，正學習網球等，天生喜歡球類運動，有來有往感覺有趣。

提到很久未有AV新作品推出，對上一個作品是去年12月，差不多一年未有工作，承認與公司合約出現問題，更傳出引退AV界，她解釋「引退」是愚人節講笑，至於合約問題仍未解決是事實，她表示：「仲傾緊，件事唔簡單，唔可以當我係一般日本AV女優，始終我係香港人，有人問我係咪畀人炒，得啖笑，唔存在被炒。」她續稱：「依家都冇出現另一個香港女優，唔知大家擔心乜？因為要有第二個香港女優唔容易。」但素海霖不肯透露合約問題細節，但相信問題一定可以解決。

另提到社交網多次被檢舉，已被封鎖過6、7次，先後花了10萬元令社交網翻生，她表示最嬲是被誤會是自己檢舉自己製造新聞：「我唔會害自己咁無聊！」