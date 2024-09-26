羅天宇無意避忌　郭柏妍「絕緣」閘緋聞

無綫藝人羅天宇、郭柏妍（Rosita）日前為新劇《金式森林》拍攝外景，每當停機時Rosita都會立即拿起劇本背讀，身為前輩的天宇亦不時給予意見。天宇接受東網訪問時解釋近期拍攝行程緊湊，前一晚拍到深宵，睡了兩小時便又要開工，故不時要以咖啡提神。提到他今次變身前輩，不時提點Rosita，他謙稱不敢當，笑言感覺特別：「因為我比較少接觸新嘅對手，之前都係同黃智雯、龔嘉欣拍檔，佢哋都係比我演出經驗多好多，今次感覺好奇怪，哈哈！以前拍《愛．回家》有好多前輩畀意見我，吸收咗佢哋啲嘢依家好似傳承咁。」他大讚Rosita醒目，一講便明。二人劇中有感情線，問到會否有親熱戲時，他笑指沒有，但也很喜歡這感情線，因對比其餘沉重劇情，這條線可緩和心情。提到他有「女神收割機」之稱，會否擔心又傳緋聞，他坦言要傳也沒辦法：「初頭都會驚，但呢啲好難避免，成班一齊出去都會畀人寫。」他表示現在只專注工作，因連睡覺也沒時間。

至於Rosita指他們戲中如一對歡喜冤家，直言很高興能跟大前輩學習：「我自己經驗唔多，自己都睇到有好多不足嘅地方，今次比較多獨立嘅戲，以往都係群戲多。」問會否擔心跟羅天宇傳緋聞時，她笑言自己是絕緣體：「都係同事，喺工作地方，都唔驚嘅，都係一大班人一齊，天宇都好專業。（佢係咪你理想型？）我依家已經冇諗想要啲咩類型，投緣就得，諗得太多反而有限制，隨遇而安啦。」至於擇偶條件，她坦言只要啱傾、性格開朗便可，圈內圈外也沒關係，又笑言現時十分專心工作，加上劇接劇，已有半年未有時間跟朋友逛街。

當中一場場口講述Rosita特意為天宇排隊買榴槤甜品並親自送上，天宇望與她一起品嘗，但怕榴槤的Rosita卻以紙巾塞鼻，狀甚搞笑。她事後坦言其實自己很愛吃榴槤，但劇情關係令她「有得睇冇得食」。她指試過為拍攝要狂吃即食麵，令她有段時間見到麵也怕怕。