荃灣地區康健中心　助你展開健康人生計劃

【特約報道】香港近年面對人口老化問題，除了關注民生所需，醫療系統協助也是急切需要解決的問題。為響應政府重點推行的「慢性疾病共同治理先導計劃」，由仁濟醫院董事局營運的荃灣地區康健中心，早前特意舉辦健康人生由此起「一切從心開始」宣傳活動，鼓勵市民參與政府資助的糖尿及高血壓篩查，以及管理心臟健康，讓市民擁有健康人生。

各界合作鼎力支持

當日在荃灣舉行的健康人生由此起「一切從心開始」宣傳活動，仁濟醫院董事局主席張文嘉博士於啟動儀式上表示：「荃灣地區康健中心自2022年12月起為荃灣街坊服務，中心會員人數至今已突破20,000人，令人鼓舞。這是大家共同努力的結果，顯示出荃灣區居民對健康的重視和支持。」為隆重其事，大會請來立法會陳恒鑌議員BBS太平紳士、立法會陳穎欣議員、荃灣民政事務處，以及多位荃灣區區議員和關愛隊隊長參與盛事。

提高市民健康意識

中心為大家提供多樣化的服務，自然希望做更多宣傳，鼓勵市民提高健康意識。這次活動聯合香港心腦血管健康工程研究中心、香港糖尿聯會、聖方濟各大學余兆麒健康科學院等多個醫健團體，為公眾提供各項管理慢性疾病的資訊，同場更有多個攤位遊戲和表演，吸引大批市民到場參觀，董事局主席張文嘉博士及各位嘉賓更親自試玩，氣氛熱鬧。

張主席指荃灣地區康健中心作為區內的健康資源樞紐，以「荃人健康由此起」為服務宗旨，對象是香港居民。主中心設有健康評估室、體適能訓練室、多功能活動室和營養教育活動室等，為社區提供全面、持續、以人為本的基層醫療服務。市民可到中心免費登記成為會員，護士會為其提供 1 對 1 健康風險評估及展開健康人生計劃，包括慢性疾病和癌症篩查、各種疫苗注射以及不同健康班組活動的安排。45歲或以上未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，可經荃灣地區康健中心參加「慢性疾病共同治理先導計劃」。為促進社區健康，中心亦會和區議員、關愛隊等團體合作舉行講座，又或派外展隊到公共屋邨或私人屋苑服務。中心的流動健康快車會定期到不同地方，提供健康教育、即時健康風險評估和健康諮詢服務，範圍相當全面。

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