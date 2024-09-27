本日日本：踩初號機滑板車　街頭暴走

經典科幻動漫作品《新世紀福音戰士》（暱稱EVA）相信毋須多介紹，雖然兩年前的《新世紀福音戰士新劇場版：終》為作品劃下了休止符，但官方在周邊商品和聯名活動方面可一點都沒有停下來，更愈出愈多花款！今次官方與滑板車知名品牌JD RAZOR合作推出了以「初號機」為主題的聯名滑板車，瞬間點燃了粉絲們的熱情。想像一下，滑着一架紫綠色的滑板車，彷彿自己正在駕駛一架EVA初號機出擊，確係帥到不行！今次的聯名滑板車不只外觀亮眼，性能和設計也非常實用，無論是兒童還是成人都能輕鬆駕馭。滑板車可承重達 90 公斤，而且可摺疊，便於攜帶與收納，外出不佔空間。而且車把可以從60厘米調整至最大85厘米，無論是小童或成年人，都可以找到適合自己的高度。採用前煞車設計，即使是滑板車新手也能安全駕馭，安心享受騎行的樂趣。最有型的是備有LED發光車輪，在行駛時能發出綠光，讓你在夜晚行駛時更加引人注目，散發科幻感。這些設計細節完全貼合了 《新》的未來科技風格，粉絲無理由唔買！預定11月上旬發售，即日起接受預訂，售 14,080日圓（約HK$760）。