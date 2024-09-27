張繼聰點名呢2位靚女歌手落場打波：佢哋會搞亂對手

藝人森美與張繼聰將為11月23日於亞博舉行《903 AllStar 籃球賽》分別擔任隊長，森美將率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」。昨日（26日）兩人在森美的電台節目《早霸王》先交鋒，預告各自隊伍的超強陣容及戰術。

第四次參加籃球賽的阿聰自豪多年來一直保持弗爆身形，由當年鋼條身形，操練至今擁有一雙麒麟臂，又大讚多位歌星球員同樣擁有麒麟臂：「佢哋好多都好大隻，如Ian（陳卓賢）、Stanley（邱士縉）、肥仔、吳林峰、周殷廷、同埋Edan（呂爵安），個個手臂都好大隻。」

雖然歌星隊陣容及身形佔優，森美卻直指歌星隊在比賽時不團結，經常出現獨食情況。阿聰則反駁說：「其實歌手們係好團結，但同時佢哋都要為粉絲服務，畀佢哋影相。」今屆賽事加入不少女歌手，阿聰表示很期待：「其實好多女歌手都好打得，好似Mandy（譚旻萱），最期待佢哋全部落場，佢哋識唔識打唔重要，有幾個靚女喺場中間跑過都夠好睇！例如Nancy Kwai（歸綽嶢）、雲浩影行過，都會令對面隊陣容即時變亂。」

節目尾聲兩隊隊長揀選隊伍吉祥物、最佳副隊長及最有價值王牌球員。森美指余迪偉為「九零三人隊」的吉祥物。阿聰則選出Fatboy@ERROR為吉祥物：「Fatboy是『核能推動』，可以由九龍跳入嚟機場，Keep住跳。」最佳副隊長則選Stanley（邱士縉），因為Stanley性格好，可以幫到球隊。最後張繼聰選出姜濤為最有價值王牌球員：「希望姜濤今年能健健康康，幫我哋上多啲快攻！」