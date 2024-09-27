COLLAR 3女出席巴黎時裝周　Ivy So大爆Candy飛機餐食龍蝦

女團COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）及蘇雅琳（Ivy So）應品牌之邀出席巴黎時裝周睇騷，前日（25日）晚上啟程往巴黎。今次是3人首度出席國際時裝騷活動，心情興奮，Candy比兩位隊友早一步於晚上7時出發，而Day跟Ivy So則搭乘9時許航班，兩人於機艙自拍，Day出發前更表示：「好開心、好興奮！」她自言未試過以小組形式歐遊，自己亦是初次踏足法國，所以會預留時間觀光，相信其他隊友都會羨慕，Ivy對於表示：「都冇話羨慕，始終佢哋各自都有嘢忙緊，Marf有叫我喺杜拜轉機嘅時候，要幫佢買一個杜拜最近好紅嘅開心果醬朱古力。」Ivy反而羨慕早一步出發的Candy，她發現對方原來是乘坐其他航空公司：「佢聲稱飛機餐將會有龍蝦食。」今次是Ivy首次遊歐洲，她大感期待：「一直都覺得當地建築好靚，所以準備結束工作之後，同兩位隊友一齊放肆，盡情享受當地美食。」她還透露今次並非快閃行，已早定旅行攻略：「絕對準備咗時間觀光同埋購物！我哋拋低咗要返學嘅Candy，我同Day準備去歐洲搵多個地方玩！」