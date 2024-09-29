東方日報C2：許倚榕封盤盼母李麗珍同覓真愛

憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》亂髮「佐治」一角成功入屋的張明偉，力追有「索爆星二代」之稱的李麗珍愛女許倚榕一年終於得米！兩人雖對戀情守口如瓶，卻在社交網洩「蜜」，今年多次出埠密遊，甜到爆！而蜜運中的許倚榕心繫媽咪，希望媽咪早日覓得真愛！

李麗珍被喻為香港80、90年代性感女神Icon，女兒許倚榕（Annise）亦盡得媽咪真傳，兩年前在外國讀完書回港便從事設計、幕後製作及有關市場推廣工作，由於外貌標致，不少人曾叫她選港姐，但她最終沒有選擇入行，並與張明偉（Aaryn）拍住上做KOL，當時男方已講到明有意追求，經過一番努力終於成功！

Annise早年受訪時，曾提及喜歡如她爸爸許愿一樣，擁有音樂才華的男生，本身是創作歌手的Aaryn可謂啱晒條件。據知兩人已拍拖接近一年，一直沒有公開，雖然愛得低調，但感情一日千里，今年1月更齊齊到日本滑雪，7月再到美國遊玩，因分別在社交網甫出靚相而洩「蜜」！日前Aaryn迎來35歲生日，兩口子再到日本旅遊，出身富裕家庭的Aaryn在城堡前歎美酒與燒烤，搞笑寫道：「生日禮物，想要一座城堡。」有女友陪伴難怪格外風騷！

「未來外母」開綠燈

有愛情亦未有忽視事業，Aaryn離開無綫後不停有新發展，近年與藝人阮政峰搞網上節目，經常為動畫重新配音，Annise亦有參與其中，而作品亦十分出色，絕對是專業水準！除此之外，曾參加無綫節目《星夢傳奇》的Aaryn，更與一班音樂人組成本地獨立搖滾樂隊「Charming Way」，日前剛推出新歌《一些事一些人》，獲得不少好評，而Annise亦有幫手客串MV，小情人一起為事業打拚，相當甜蜜！

Annise與媽咪李麗珍感情甚佳，Aaryn亦已過「未來外母」一關，李麗珍對他頗為滿意，希望兩口子慢慢發展。早前兩母女一齊拍廣告，蜜運中的Annise直言希望媽咪早日覓得另一半：「好想媽咪可以搵到錫佢嘅人。」自己拍拖開心都希望媽咪好，母女情深！記者就拍拖一事致電Annise與Aaryn，兩人至截稿前未有回覆。

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