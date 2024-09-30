東方日報C1：古巨基聽力降半　退出內地綜藝

歌手古巨基日前與同經理人公司的天后容祖兒等，盛裝亮相內地一個音樂盛典，當晚精神狀態不錯，豈料昨日他於社交平台發表千字文，交代患上中耳炎，右耳聽力下降一半，無奈決定退出內地節目《我們的歌》，健康狀況令人擔心，而消息傳出後，引起熱議。

據知古巨基對今次為《我們的歌》擔任主持之職相當看重，如今因中耳炎突襲無奈退出，病榻中的他不忘公開留言，感激節目組及觀眾的沿路支持：「要知道我是7位歌手裏，普通話最不溜的唯一一個……從最初連我自己也難以置信我是否有能力以普通話主持一檔全國最高收視的音樂節目，到後來被大家接受甚至喜歡我的主持方式，我真的要衷心多謝大家的包容和鼓勵！」

談到病發經過，他表示：「26號晚上洗澡後沒多久，突然感到右耳很刺痛並且聽覺模糊，因為是半夜時分，所以當時想看看第二天起床後的狀況再算。第二天醒來，情況依然，便立即前往專科醫生求診。醫生檢查並在我耳內擷取圖片後，發現我右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診為急性中耳炎，屬感染病毒所致。」而醫生估計基仔的右耳目前只餘下一半的聽力，情況相當嚴峻。

綵排後病況加劇

對於醫生建議他停工休息，基仔起初未多作考慮，如期與太太飛往上海，準備接下來的工作及演唱，不過當抵埗直奔往錄影棚綵排後，雙耳曾戴上耳機的他，開始出現疼痛及耳鳴，及因聽力不平衡導致的暈眩。在這個情況下他沒把握作正常表演外，還擔心再堅持的話會留下後遺症的風險，於是與經理人商量過後，最終決定向《我們的歌》提議退出。基仔深知造成影響深遠，連聲向節目組及兩位合作的年輕歌手道歉，並承諾病愈後一定「再續前緣」。

記者昨日與基仔經理人取得聯絡，他透露：「我哋已經同節目組溝通咗，大家都好體諒佢嘅情況，演出問題已經解決咗。（有冇影響其他工作？）基仔依家返咗嚟香港休息，醫生畀咗藥佢，本來佢要錄音出唱片，但依家梗係將所有嘢押後，等佢好番先算啦，多謝大家嘅關心。」

其實近月基仔忙於在內地工作，日前出席音樂盛典獲大會頒發「年度風雲歌手」。領獎時他發揮幽默本色，打趣表示很開心可以跟林志穎同場，事關30多年前自己曾代表娛樂節目訪問過對方，很難得如今又可重聚。席間他又不忘與周慧敏、任賢齊及關智斌等合照，且留言：「後台帥哥美女好棒棒！」而較早前他於另一節目內落力演唱樂隊Beyond金曲《不再猶豫》，當時被讚熱血，想不到相隔數天身體情況出現問題，難怪教粉絲擔心不已。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：