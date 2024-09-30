永安旅遊×海洋光譜號　帶你玩轉越南芽莊

【特約報道】越南，是一個融合了古老傳統與現代活力的國度，近年成為亞洲旅遊的熱門選擇之一。當中很受歡迎的景點包括位於中部的海濱城市芽莊，碧藍的海水及白沙灘、四周點綴着椰子樹，環境宜人，亦是充滿探險和文化魅力的地方。今年12月至2025年1月期間，皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號再以香港作為母港，推出越南之旅，船上匯集了先進的技術和設施，讓你舒舒服服就可以玩一轉越南！

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芽莊歷史悠久，深受占婆王國影響，至今仍保留着大量的歷史文化遺迹，從壯觀的廟宇到殖民時期的建築，無不展現這座城市的深厚底蘊。當中於1934年完工、擁有高聳尖塔和厚重石牆的芽莊大教堂是當地最具代表性的哥德式建築，它不僅是信徒的禮拜場所，更是遊客的打卡勝地，教堂內部的靜謐與莊嚴，讓每一位參觀者感受到信仰與歷史的力量。另外，占婆廟也是不可錯過的景點，建於公元7至12世紀，是芽莊最著名的宗教遺迹之一。廟內供奉的是古時候統治芽莊的占婆王國之母，印度教徒稱占婆女神是印度教希瓦神（Siva）的化身，但越南佛教徒卻稱衪是「天依女神」。站在神廟所在地的虹山可遠眺芽莊全景，視野極佳。在天依女神廟旁有幾塊中文石碑，是中國明朝年間所留下，碑文敘述着神廟歷史。之後到美麗的長灘漫步，最後一站到當地市集自由購物，方便購買特色手信。永安旅遊「皇家加勒比國際遊輪~海洋光譜號 香港、越南（芽莊）5天豪華郵輪假期」帶你暢遊越南，乘坐郵輪不用舟車勞頓，又不用帶著行李行上行落，去旅行都可以好輕鬆！

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百億郵輪 奢華體驗

皇家加勒比國際遊輪斥資100億港元打造的海洋光譜號，樓高16層、總噸位達16.9萬噸，載客量達5,622人，共有2,137間尊貴客房。郵輪上最具標誌性的設施之一便是獲「郵輪最高觀景台」健力士世界紀錄的「北極星觀景台North Star 」，360度觀景台讓遊客可以從海拔300英尺的高空俯瞰無邊無際的大海。這種從高空俯視的獨特體驗，讓你如同騰空翱翔在大海上。此外，還有「甲板跳傘 RipCord by iFLY®」，讓你在高達9米的玻璃管內模擬跳傘的刺激，挑戰極限！喜歡滑浪的話，則要挑戰「甲板衝浪FlowRider®」，衝浪器的潮浪長達40呎，滑浪愛好者定必樂在其中。如果你更偏愛寧靜與放鬆，位於14樓的室內泳池和日光浴室是理想之選，設計充滿熱帶風情，讓你徹底放鬆身心。此外，郵輪上亦設有多功能水療中心，提供一流的按摩、美容護理服務，是一個放鬆身心的好選擇。

全球美食 獨特體驗

乘坐豪華郵輪旅行，怎能少得了頂級美食呢？海洋光譜號擁有各式各樣的餐廳，中、日、美、意等環球美食，從高級餐廳到免費餐廳應有盡有，滿足你對美食的要求，特別之選有由英國名廚Jamie Oliver主理Jamie’s Italian，每一道菜都充滿地道的意大利風味。追求新鮮感的話，則要到全自動海上機器人酒吧，內有兩個機器人為你調製特色雞尾酒。最大的「主餐廳」每天提供早、午、晚餐，菜單每天更新，每次用餐都有新驚喜。另有供應自助餐的帆船自助餐廳、呈上新鮮製作意式薄餅的索倫托披薩屋，還有戲水餐廳、熱狗屋、味好麵館及270度咖啡廳 Café @ TWO70。此外更有大董意境坊、海涵火鍋、主廚餐廳、泉-日本料理等多間來自全球各地的著名餐廳，總有一間啱你口味。

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越南（芽莊）5天郵輪假期/船票：

出發日期：12月11日 2025年1月3日

郵輪假期內艙房$6,087起（二人一房每位計）、 銀卡標準露台套房$11,444起（二人一房每位計）【優遊全包】

郵輪船票內艙房$4,687起（二人一房每位計）、銀卡標準露台套房$9,744起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

【優遊緻選】/【優遊全包】定義：

優遊緻選﹕全程不設自費活動、所有稅項全包、免收旅行團服務費

優遊全包﹕全程不設自費活動、所有稅項全包、免收旅行團服務費、全程餐食連當地特色美食