李玟出道30周年　翻唱專輯終極曝光

「華語天后」李玟(CoCo)去年撒手人寰,趁今年是CoCo出道30周年,粉絲們都衷心期盼能聽到更多CoCo未曾釋出的作品,CoCo生前錄製了經典翻唱專輯《Always On My Mind》近日曝光,收錄共8首歌曲,全部是CoCo自己選出的「摯愛」經典。

此經典翻唱專輯為紅黑大理石紋彩膠紀念版,是CoCo於2016年時陸續錄製完畢,8首歌是CoCo從40首預選歌單中討論、試唱挑選出來,她同時擔任製作人,首首都藏着CoCo對家人、對歌迷的愛。早前曝光的《珍惜今天》英文名《When Will I See You Again》就是CoCo與二姐李思林(Nancy)和大姐李秋林(Carol)三人合唱歌,原來「合唱歌」不止一首,CoCo與大姐又合唱了孫燕姿的《遇見》,而CoCo與二姐又合唱老歌《IF》;而其他李玟獨唱歌還有貓王經典〈Always On My Mind〉、黃品源的《你怎麼捨得我難過》、張學友的《我真的受傷了》、齊秦的《夜夜夜夜》及陳百強的《疾風》。

Nancy提及相隔這麼多年再跟CoCo一起錄歌非常難忘,指CoCo肩負指導角色,前後花了一年時間製作,Nancy表示:「雖然當時是分開錄音,但最後錄唱的CoCo豐富了我們姊妹們之間的深切情感,讓整體的歌曲呈現更有層次,讓人感受到CoCo幕前幕後專業的一面。」她續稱:「CoCo的任何錄音對我和愛她的人都是最寶貴的,雖然到現在都很難接受CoCo的音樂生命就此終止,但希望能透過這張專輯讓CoCo美麗的聲音永遠流傳。能陪伴着她在歌藝事業上走過那麼多的路,亦見證了她作為華人創造了很多第一的成就,跟愛他的歌迷們一樣,我非常感恩她也給了我一個不平凡的人生。」

此專輯特別邀請到資深音樂人趙增熹合作,編曲上特別加入弦樂、銅管樂、敲擊樂等樂器豐富音樂元素,以音響發燒片的錄音水準進行錄製,及專程送到德國壓片製作成180g的重磅彩膠,可說把每一顆音的細節都做到盡善盡美。專輯限量3000張自8月中預購已售罄,正準備再加印。