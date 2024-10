Lady GaGa加盟續集《小丑：雙瘋》華麗歌舞連場

華堅馮力士(Joaquin Phoenix)憑2019年蝙蝠俠外傳《小丑》(Joker)奪得奧斯卡影帝,故事講述一個精神病人如何忍夠被欺壓而大開殺戒,續集《小丑:雙瘋》(Joker: Folie à Deux)加入百變天后Lady GaGa參演,電影亦由劇情片轉型為歌舞片,故事講述小丑等候謀殺案審訊期間,入住精神病院後,遇上GaGa飾演的另一院友「小丑女」Harley Quinn,發展出偶像與狂迷之間的扭曲愛情,兩人在幻想場面大唱大跳華麗歌舞。

憑上集奪得奧斯卡最佳配樂的冰島大提琴家Hildur Guðnadóttir今集繼續負責創作配樂,亦為15首經典懷舊金曲重新編曲,包括茱迪嘉蘭(Judy Garland)名曲《Get Happy》、史提夫溫達(Stevie Wonder)名曲《For Once in My Life》與Jackie DeShannon名曲《What the World Needs Now Is Love》。

GaGa因為拍攝《小丑》續集,激發到她不少新創意,還創作了一隻受電影啟發的新唱片《Harlequin》,她表示:「雙重身份嘅概念一直係我創作音樂嘅一部份。我音樂上經常會創造角色,當我拍《小丑》時,我角色對我有好深嘅影響。套戲有好多音樂,有好多我鍾意嘅音樂,我可以透過故事、歌舞、服裝同化妝探索到角色。所以我同呢個角色有好深刻嘅體驗,佢喺創作上冇離開我,我決定製作一隻受佢啟發而寫嘅大碟。」