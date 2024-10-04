譚俊彥被爆吃壯陽產品　張曦雯：我男友唔需要

視帝陳豪、譚俊彥、張曦雯和姜大衞等人今日（4日）代表劇集《企業強人》於港島區進行花車巡遊，現場吸引了好多圍觀群眾，其中陳豪更擦傷手踭位，即場貼膠布。活動上宣布劇集於內地社交平台視頻播放量高達約8億，其中26條視頻超過10萬讚。另外，劇集首播7天跨平台總收視是21.9點，截止至第5集（9月20日）7天跨平台總收視為23.3點。

對於劇集收視，陳豪、譚俊彥和張曦雯都表示好滿意，陳豪稱自已都好喜歡看這個劇集，覺得這部劇集都算扣人心弦，而譚俊彥就指只要他出街就會知劇集是否有好多人觀看：「平時啲速遞員見到我都冇乜反應，但係呢排佢哋就好仇視我，好似我真係炒咗佢哋魷魚咁，同埋我成日問啲朋友睇唔睇得明，佢哋都話睇得明，仲話我係壞人。」張曦雯就指看到網上的留言，知道劇集偷了好多人的眼淚：「有啲人都話睇到好激昂，同埋成套劇嘅訊息都好正面，所以希望觀眾鍾意。」她又言今次劇集中有好多突破性畫面，例如她會戴頭套扮演光頭，由一個女強人，到後期轉變成一個柔弱女子。

另外，譚俊彥還笑稱好羨慕陳豪劇中飾演的角色能夠接觸好多女藝人：「佢有前妻同現任，啲女都畀佢溝晒，個個都有質素。」提到陳豪的早年劇集中光頭造型被網民廣泛流傳，他笑言作為無綫演員一定要有一個光頭傍身，又指自己好想再拍古裝劇：「我等咗好耐（介唔介意拍古裝剃光頭？）唔介意。」

至於譚俊彥近日為男士保健產品拍廣告，他表示那款產品適合做有氧運動前吃，可以令運動更加持久，隨即就被張曦雯踢爆那款保健產品是用來壯陽的，然後譚俊彥問張曦雯她男朋友需不需要？張曦雯即不斷笑着說：「唔需要。」然後譚俊彥笑言：「唔使問，直接擺一箱係佢門口，不過我以前真係做gym前食，所以生咗咁多個，都有啲副作用。」