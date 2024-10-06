歌手轉型拍戲有得有失 有美國天后一擊即中勇奪爛片后

美國百變天后Lady GaGa夥拍奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演的《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）剛剛上映，於片中飾演「小丑女」的GaGa被影評人看好有機憑角色再次提名奧斯卡影后。其實過往歐美都有好多女歌手「撈過界」拍電影，有幾位天后的演技被狠批，更因此而獲爛片影后，認真慘情！

GaGa算是極少數歌手轉型成功的例子，GaGa成為歌手後接拍過幾部電影及劇集，其中2019年她就憑《星夢情深》（A Star Is Born）勇奪Critics Choice頒獎禮最佳女主角，之後她亦憑同一部電影先後於《金球獎》與《奧斯卡》獲影后提名，但最終落敗。2022年，她再憑《GUCCI名門望族》（House of Gucci）獲《金球獎》影后提名。

【爛片三后】

GaGa拍戲屢獲影后提名，相反有多位女星卻「轉型失敗」獲選為「爛片天后」。其中以「樂壇大姐大」麥當娜（Madonna）「成績」最好，基本上演親都是「爛片」。由1987年主演的《上海驚奇》（Shanghai Surprise）開始便在「爛片奧斯卡」之稱的《金草莓獎》獲獎冇數，先後獲過7次最差演員獎。不過，1997年她憑阿根庭女總統的音樂劇改編電影《貝隆夫人》（Evita）絕對翻身勇奪《金球獎》喜劇／歌舞片組別最佳女主角，總算威番鋪！可惜只是「曇花一現」，2000年她憑過往影壇上劣跡被《金草莓》選為「世紀最差女演員」絕對是「實至名歸」!2002年娜姐「捲土重來」憑占士邦《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day），雖然僅出場一幕但已足夠令她獲金草莓最差女配角。

除了娜姐之外，後輩Britney Spears亦因爛片而封后。她於2002年擔正主演過一部電影叫《玉女半熟時》（Crossroads），她憑住片中的「精彩」演出而一擊即中與娜姐一同獲金草莓影后，為她的「演藝界」生涯蒙上「洗極都唔清」的污點，她亦因而從此「息影」。

而另一天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）於影壇亦憑劣作獲過獎，她於2001年主演的電影《摘星情緣》（Glitter）被公認為「世紀爛片」，而她亦憑影片獲《金草莓》最差女主角。8年後，瑪莉亞企圖憑《天生不是寶貝》（Precious）「洗底」，她在片中飾演一名社工，片中她一反常態素顏上陣，實行以真面目見人！