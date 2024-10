毛舜筠大女剛成人妻　學霸細女雙喜臨門

影后毛舜筠與導演區丁平結婚30年,育有28歲大女區令山(Jannie)及細女區亦山(Jill)。今年8月大女在美國舉行草地婚禮,毛舜筠榮升外母,近日又再分享細女的好消息。

毛舜筠今年家有喜事,8月中飛到美國見證大女區令山(Jannie)出嫁,在美國戶外一片大草地跟拍拖多年的男友Andrew舉行婚禮。來到10月,她在社交網上載與細女合照,慶祝Jill的24歲生日之餘,更公布好消息:「今日收到學校寄來的生日驚喜 - Certificate of Master of Science for Physiotherapy with distinction!家中多了一位物理治療師,真是如獲至寶!Congratulations Jill 🎉🥂 We are so proud of you 👏🏻👏🏻👏🏻Happy Birthday sweetie💝🥰」

照片中見到University of Birmingham(伯明翰大學)證書,此校歷史悠久,1825年創立在英格蘭伯明翰市的英國大學。作為英國第一所建立於第一次工業革命時期發源地的「紅磚大學」,在英王聖喬治四世攝政王時期(The Regency Era of Saint George IV)成立,是英格蘭地區僅次牛津、劍橋、曼大的第二古老的紅磚六校之一。2024年世界排名第84位,在英國排名20位,Jill考獲Distinction優異成績碩士畢業,難怪毛姐如斯興奮。