馬來西亞女神林明禎今日(7日)於社交網宣布相隔5年再出Solo,將在10月13日推出新歌《On Cloud Nine》,並晒出性感靚相谷宣傳,吊帶小背心搭配激短褲,騷纖腰之餘,還大膽露出半個Pat Pat!不過讓網民更加關注的是新歌歌名,紛紛猜測歌名的意思,而有人發現「On Cloud Nine」有非常高興的意思,解釋更以求婚成功作例句,「When he finally proposed to her,she was on cloud nine.(當他終於向她求婚時,她高興得不得了)」,引來網民無限遐想,網民更猜測她與緋聞男友Edan感情有新進展?