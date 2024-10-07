陳奐仁開爵士音樂會　全場座無虛席

歌手陳奐仁（Hanjin）近日舉行了一場爵士音樂會。向有「音樂鬼才」之稱的他今次夥拍「爵士音樂教父」Ted Lo合作，吸引大批圈中人現身捧場，當中包括陳爽及丈夫、「聲夢」黃洛妍、及歌手鄺星宇等等，全場座無虛席。

是次音樂會為慶祝Hanjin 15年前推出首張爵士大碟《Raw Jazz》。身穿禮服的Hanjin甫開場即唱出《I’ve got you under my skin》，又感性表示：「多謝大家出席，冇你哋冇今晚嘅演出，15年一眨眼就過！」他又整晚與觀眾互動十足，並搞笑說：「唔明唔緊要，有人拍掌跟住拍就得。你哋可以尖叫、dum地、舉高隻手跟住節奏揮。」見到觀眾投入，Hanjin即豎起姆指大讚。期後他又走到台下與觀眾握手兼合照，唱出《Fly me to the moon》時更輕吻女觀眾的手背，又擁抱年長男樂迷答謝。

Encore環節時，Hanjin獻唱了Jazz版的《沒時間準備》等等。眼見觀眾反應熱烈，他又感動扮喊說：「多謝大家，我好感動。你哋真係好愛我。」還遞紙巾給Ted Lo，叫對方一齊扮喊，笑爆全場。最後Hanjin承諾明年再以爵士樂模式跟粉絲見面。