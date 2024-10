去年結婚的31歲日本女歌手KyaryPamyuPamyu(KPP),今年4月宣布大肚後,今日(8日)於社交網透露已為28歲演員老公葉山獎誕下第一胎,榮升媽咪。她上載BB與愛犬的合照,並以英文及日文留言:「Welcome to the new world, I've been looking forward to meeting you! 多謝你的誕生。」女歌手木村Keala、Puffy成員大貫亞美等都有留言祝賀。

此外,曾演日劇《鐵道宅道子2萬公里的旅行》的混血女模玉城Tina,趁今日(8日)27歲生日報喜,宣布與圈外男友拉埋天窗。