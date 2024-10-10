吳保錡受Ｈaters啟發創新歌　邀圈中好友打赤膊

男團ERROE成員吳保錡(Poki)最近獲網絡haters的留言啟發，創作出全新派台作品《跑吧，小丑》，更邀請了多位圈中好友，一同參與以黑白默片方式呈現的MV作品。Poki說：「有個haters曾經留言話我係跑步小丑，呢個創意好高，所以就啟發我要做呢首歌。」新歌特別剖白了小丑的荒誕演藝路，舞台聚光燈下有很多種表演者，其中最微妙的是小丑，只有小丑可以因為錯誤而得到掌聲，也只有小丑有譁眾取寵的通行證。

今次新歌MV，是以小丑三人組的故事展開，Poki夥拍陳安立(Brian)、黃凱逸(Zelos)、蘇皓兒(Chloe)及鄧子超一同演出，Poki十分感激眾人的參與，說：「大家係娛樂圈擔當唔同崗位，但其實都同呢首歌裏面嘅小丑角色一樣，想係觀眾面前表現得更好。」並指今次參與MV拍攝的藝人都是曾經拍過ERROR團隊綜藝節目，與ERROR息息相關的人。至於今次MV特別以黑白默片模式拍攝，Poki就解釋想向第一代諧星笑匠差利卓別靈致敬。

另外，今次MV亮點莫過於Poki、Brian、Zelos與鄧子超齊齊赤裸上身拍攝，原來這是精心設計的一幕，Poki說：「咁多位男角赤裸上身，係因為大家現實中其實都係赤裸羔羊，不論係做一個藝術家還是小丑，都已經將自己一切畀晒大家睇，就連人生、生活都毫無保留，我哋想透過呢一幕反問觀眾，大家仲想要啲咩？」另外，拍攝MV當日，湊巧MIRROR亦在隔籬廠拍攝MV，Poki回憶道：「我化咗小丑妝嘅時候，花姐咁啱經過，跟住佢話：『嘩！靚仔咗咁多嘅？』原來我化呢個小丑妝係靚仔嘅，佢講咗呢個事實，好開心。」