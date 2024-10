翻玩經典　瑪莉亞卡里30年後翻唱HIT爆聖誕歌

美國樂壇天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)唱過不少金曲,其中1994年主唱的聖誕歌《All I Want For Christmas Is You》更唱到街知巷聞,成為每年聖誕必播的金曲。而今年是該曲誕生30周年,瑪莉亞將推出30周年紀念版本,而她更模仿當年大碟的聖誕造型拍攝封套。

雖然還有兩個多月才到聖誕,但瑪莉亞昨日已急不及待於社交網站公開新拍攝的封套,並留言表示:「依家絕對唔係時候聽聖誕音樂住!!我想與你分享一下#MerryChristmas30!向原碟封面致敬,以下就係新版《All I Want For Christmas Is You》實體單曲碟4款之中其中兩款封面照。依家開始預訂。 」30年前於舊版封面的她身材較瘦削,而30年後的她就比從前豐滿不少,不過惟一冇變是她依舊咁「好聲」!

《All I Want For Christmas Is You》是史上最受歡迎的聖誕歌,收錄在她1994年發行的《Merry Christmas》大碟,大碟推出後大受歡迎,至今已賣出1,600萬張。據知歌曲僅花了瑪莉亞15分鐘時間極速創作,每年為她帶來60萬美元(約462萬港元)的豐厚版稅。