翻玩經典　瑪莉亞卡里30年後翻唱HIT爆聖誕歌

美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）唱過不少金曲，其中1994年主唱的聖誕歌《All I Want For Christmas Is You》更唱到街知巷聞，成為每年聖誕必播的金曲。而今年是該曲誕生30周年，瑪莉亞將推出30周年紀念版本，而她更模仿當年大碟的聖誕造型拍攝封套。

雖然還有兩個多月才到聖誕，但瑪莉亞昨日已急不及待於社交網站公開新拍攝的封套，並留言表示：「依家絕對唔係時候聽聖誕音樂住！！我想與你分享一下＃MerryChristmas30！向原碟封面致敬，以下就係新版《All I Want For Christmas Is You》實體單曲碟4款之中其中兩款封面照。依家開始預訂。 」30年前於舊版封面的她身材較瘦削，而30年後的她就比從前豐滿不少，不過惟一冇變是她依舊咁「好聲」！

《All I Want For Christmas Is You》是史上最受歡迎的聖誕歌，收錄在她1994年發行的《Merry Christmas》大碟，大碟推出後大受歡迎，至今已賣出1,600萬張。據知歌曲僅花了瑪莉亞15分鐘時間極速創作，每年為她帶來60萬美元（約462萬港元）的豐厚版稅。