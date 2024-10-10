CMHK 5G手機券組合　買iPhone 16系列激減高達$3,000

【特約報道】iPhone 16系列正式推出，果粉經中國移動香港(CMHK)選用指定5G月費計劃，可激減高達$3,000，輕鬆入手年度旗艦機王體驗新科技。

CMHK手機券折扣高達$3,000 兼享2GB內地及澳門數據

新上台客戶凡於優惠期內選用CMHK指定5G本地手機券優惠組合*，並一次性繳付全期服務費用$5,480或 $5,980，搭配任何一款iPhone 16系列手機，即可獲贈價值$3,000的5G手機券**。以建議零售價$9,399的iPhone 16 Pro 256GB為例，行使$3,000 5G手機券後出機只需$6,399！優惠期內更豁免$18行政費，並每月額外獲贈2GB中國內地及澳門數據，輕鬆暢遊大灣區。

除此以外，選用CMHK指定5G本地手機券優惠組合入手iPhone 16系列還可享多重優惠，例如選購全新Apple Watch Ultra 2可享$400折扣 ; 指定信用卡客戶可享iPhone for Life優惠***; 渣打銀行Smart信用卡客戶更尊享全年高達5%豐厚信用卡現金回贈優惠^ (適用於繳交月費或買手機/平板電腦) 。

蘋安保一站式售後支援 推廣期內月費低至$36

CMHK作為全港第一間推出「蘋安保」^^的電訊商，為買家提供專業的一站式服務及支援，包括CMHK客戶專享的Apple官方前螢幕意外保修等多項服務、免費延保電池更換、Apple官方維修及官方一站式技術支援。同期CMHK更推出蘋安保優惠，平均月費低至$36！用戶由即日至2025年3月1號期間，簽訂24個月合約，即可以免6個月月費。

CMHK勇奪9項殊榮 5G網絡覆蓋體驗穩居第一

CMHK一直積極推動香港5G發展，致力完善本地5G網絡覆蓋，CMHK 5G網絡多次獲得國際權威認證，今年更再度於Opensignal「香港流動網絡用戶體驗報告」中勇奪9項殊榮，其中於5G網絡覆蓋體驗方面穩居第一，更連續2年成功蟬聯5G網絡下載及上載速度榜首位置， 彰顯CMHK 5G網絡的領先地。

條款及細則：

*客戶需於2024年12月31日或之前成功登記指定5G本地手機券優惠組合並一次性繳付全期服務費用。除以上手機券優惠組合外，CMHK另有其他iPhone月費計劃可供客戶選購。手機供貨視乎情況而定。

**客戶可於承諾使用服務期內使用此手機折扣到門市購買指定手機。使用此優惠時，可享iPhone 16系列手機$3,000折扣，以建議零售價計算。每名成功申請優惠的客戶只可享此5G手機折扣一次。5G手機折扣不能兌換現金、退款或以任何形式找贖，亦不可轉讓或轉售。除特別註明外，不可與其他5G手機獎賞、旗艦手機上台額外折扣優惠、5G服務計劃購機服務或其他新上台手機優惠同時使用。手機型號視乎供貨情況而定。