馮允謙再踏紅館騷麒麟臂　冧講Love You向未婚妻示愛

歌手馮允謙（Jay Fung）二度踏上紅館舞台舉行一連三場演唱會，昨晚（9日）首場吸引鄭伊健、吳浩康、ANSONBEAN及女友張天穎、「寰亞孻女」黃淑蔓、劉沛蘅及徐㴓喬等捧場，還有Jay的父母及在Jay兄弟陪同入場的未婚妻Crystal齊睇騷。

Jay的舞台三面台設計，台中有巨型LED大螢幕，左右兩邊有Live Band，身穿閃片牛仔裝的Jay站在高台彈住結他為個唱揭開序幕。連唱兩首歌後，Jay開腔和歌迷打招呼：「大家好嗎？歡迎大家嚟到我嘅演唱會，有冇上年嚟睇過我騷嘅朋友在場，咁前年九展呢？有冇未嚟過睇我騷嘅新朋友，真係好開心同感恩，相隔年半可以再開騷非常感謝，坦白講呢次開騷係擔心及擔憂，驚演唱會飛賣唔賣得好，又驚唔夠新作品畀大家聽，所以去年演唱會後至今，創作咗10首新歌，全靠大家先能夠咁努力創作新歌。」期間在他台上換造型，除去外套露出打底黑背心，僅騷麒麟臂 ，台下已傳來尖叫聲。

Jay在台上獻唱《Preciously Mine》其中一句歌詞「love you」時，突然指向台下未婚妻用英語表示：「我係同你講！」，當住萬人面前向另一半隔空傳情。

穿上大露背及低胸裝的COLLAR成員Marf擔任首場嘉賓，兩人合唱《All That I Want》，Jay要求觀眾以最熱烈掌聲送給Marf，他說：「錄好呢首歌時，就諗唔知幾時可以現場唱，估唔到第一次唱呢首歌時就喺我第二次嘅紅館度唱，我好欣賞佢，喺《全民造星IV》時就知佢唱得又跳得，（你唔跳得咩？）我被迫跳，早幾日你出咗新歌《心好細<3》。」她又指《心好細<3》是Jay的作品，不過最恐怖是屬兩年前的創作。

Jay鳴謝演唱會團隊後，發表感性宣言：「因為好多騷，你哋未必一定要睇我，多謝你哋選擇支持我，呢個世界變得好快，時間又過得好快，但我會記住呢個Moment，我唔知幾時再有機會開演唱會，希望好快再見到你哋。」獻唱《會再見的See You Soon, It's Not A Goodbye 》時，他一度感觸到眼濕濕，唱畢歌曲後之後，已忍不住低頭用手抹淚。Jay又問觀眾：「呢次跳成點有冇80分？（觀眾大叫有100分），如有100分就畀啲聲嚟聽吓，我都覺得自己係有進步，冇諗過會跳咁多舞，第三首歌就要開始跳舞，好多謝排舞老師嘅耐性，佢唔係逼我，係鼓勵我，多謝我班Dancer，平時都係跳11、12首歌，但佢哋就跳16、17首歌嘅舞，佢哋好犀利，同埋佢哋跳多啲，我就可以跳少啲。」

個唱尾聲時，Jay表示演唱會包含自己創作及喜歡的作品，他望自己的歌曲會成為別人的人生之歌，同時他又謂：「希望我嘅歌可以陪伴大家成為你哋嘅力量，今晚你哋好開心離開演唱會，而你哋就畀咗個好有紀念價值嘅回憶畀我。」