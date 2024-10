馮允謙再踏紅館騷麒麟臂　冧講Love You向未婚妻示愛

歌手馮允謙(Jay Fung)二度踏上紅館舞台舉行一連三場演唱會,昨晚(9日)首場吸引鄭伊健、吳浩康、ANSONBEAN及女友張天穎、「寰亞孻女」黃淑蔓、劉沛蘅及徐㴓喬等捧場,還有Jay的父母及在Jay兄弟陪同入場的未婚妻Crystal齊睇騷。

Jay的舞台三面台設計,台中有巨型LED大螢幕,左右兩邊有Live Band,身穿閃片牛仔裝的Jay站在高台彈住結他為個唱揭開序幕。連唱兩首歌後,Jay開腔和歌迷打招呼:「大家好嗎?歡迎大家嚟到我嘅演唱會,有冇上年嚟睇過我騷嘅朋友在場,咁前年九展呢?有冇未嚟過睇我騷嘅新朋友,真係好開心同感恩,相隔年半可以再開騷非常感謝,坦白講呢次開騷係擔心及擔憂,驚演唱會飛賣唔賣得好,又驚唔夠新作品畀大家聽,所以去年演唱會後至今,創作咗10首新歌,全靠大家先能夠咁努力創作新歌。」期間在他台上換造型,除去外套露出打底黑背心,僅騷麒麟臂 ,台下已傳來尖叫聲。

Jay在台上獻唱《Preciously Mine》其中一句歌詞「love you」時,突然指向台下未婚妻用英語表示:「我係同你講!」,當住萬人面前向另一半隔空傳情。

穿上大露背及低胸裝的COLLAR成員Marf擔任首場嘉賓,兩人合唱《All That I Want》,Jay要求觀眾以最熱烈掌聲送給Marf,他說:「錄好呢首歌時,就諗唔知幾時可以現場唱,估唔到第一次唱呢首歌時就喺我第二次嘅紅館度唱,我好欣賞佢,喺《全民造星IV》時就知佢唱得又跳得,(你唔跳得咩?)我被迫跳,早幾日你出咗新歌《心好細<3》。」她又指《心好細<3》是Jay的作品,不過最恐怖是屬兩年前的創作。

Jay鳴謝演唱會團隊後,發表感性宣言:「因為好多騷,你哋未必一定要睇我,多謝你哋選擇支持我,呢個世界變得好快,時間又過得好快,但我會記住呢個Moment,我唔知幾時再有機會開演唱會,希望好快再見到你哋。」獻唱《會再見的See You Soon, It's Not A Goodbye 》時,他一度感觸到眼濕濕,唱畢歌曲後之後,已忍不住低頭用手抹淚。Jay又問觀眾:「呢次跳成點有冇80分?(觀眾大叫有100分),如有100分就畀啲聲嚟聽吓,我都覺得自己係有進步,冇諗過會跳咁多舞,第三首歌就要開始跳舞,好多謝排舞老師嘅耐性,佢唔係逼我,係鼓勵我,多謝我班Dancer,平時都係跳11、12首歌,但佢哋就跳16、17首歌嘅舞,佢哋好犀利,同埋佢哋跳多啲,我就可以跳少啲。」

個唱尾聲時,Jay表示演唱會包含自己創作及喜歡的作品,他望自己的歌曲會成為別人的人生之歌,同時他又謂:「希望我嘅歌可以陪伴大家成為你哋嘅力量,今晚你哋好開心離開演唱會,而你哋就畀咗個好有紀念價值嘅回憶畀我。」