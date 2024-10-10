譚俊彥似隻牛一味衝　爆同張曦雯發生不愉快事

視帝陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯和姜大衞等今日（10日）到南昌代表無綫劇集《企業強人》出席宣傳活動。龔嘉欣在活動上表示劇集對白好多，所以在背對白上有一定難度：「要背成十幾張紙，不過最驚嘅係John哥（姜大衞）佢坐係度望住我，我好驚會累街坊，但可以同John哥對戲係好難得。」又表示姜大衞其實好好，會經常萬歲請食飯。

譚俊彥和張曦雯透露在拍攝劇集前期曾有發生不開心的事，只因二人是首次合作，初期並不熟悉，信任度不足，所以需要磨合，張曦雯言：「佢有佢嘅睇法，我自己都有睇法，我嚟到好多時佢已經同導演傾好咗，再加上我個人好執着，尤其一個女性係咁多男性嘅環境之下，更加要企硬，為自己爭取。」又謂自己比起譚俊彥資歷確實比較淺，所以受到質疑都好正常，不過幸好最後都做到自己想要的效果。

而譚俊彥則解釋指自己做事橫衝直撞，像牛一樣亂衝，所以吸取了今次教訓，現在拍劇都會向對手備案：「就好似上次我同李佳芯拍劇，我都提前同佢講定話我係隻牛嚟。」再加上他自身與導演曾經合作拍過多部劇集，所以好多時候都會直接和導演講出自己的想法：「因為拍攝時間唔多，咁所以一嚟到我就急，我諗到啲咩我就直接講，但我又唔可以夜晚諗到啲咩又打畀張曦雯，唔通我凌晨1點、2點打畀佢咩？」不過自此之後，譚俊彥都會主動和張曦雯討論，又表示有就此事件向張曦雯耍冧道歉。

問到譚俊彥有否請張曦雯食飯賠罪？譚俊彥就表示在深圳開工拍劇的時候，大家經常會請食飯，而張曦雯就爆譚俊彥居然拿着一盒沙律向自己賠罪：「我望住人哋食啲嘢好豐富，而我就係蒸番薯，蒸粟米，跟住我問佢點解要買菜畀我，不過其實佢好細心嘅，佢特登買畀我。」而譚俊彥則笑指起初誤會了見張曦雯身材好，以為對方在吃方面好嚴格，所以才搞出呢個大頭佛。

另外，提到被視為「魔音」的陳豪於劇中大展歌喉，在旁邊的龔嘉欣指其實是她逼着陳豪唱，還推薦陳豪參加下一季的《中年好聲音》，而陳豪解釋其實劇本都有寫要他唱歌：「導演有叫我唔需要唱，但係我練習咗咁耐，梗係要唱啦（練咗幾耐？）十年，今次係小試牛刀（樂壇欠你一個交代？）我對佢有交代就真。」提到早年陳豪與黃德斌和林保怡合唱歌曲曾勇奪獎項，龔嘉欣即表示自己都有與羅天宇憑歌曲《逆流直上》奪獎，又見胡定欣和黎耀祥最近亦合作為新劇《巾幗梟雄之懸崖》唱插曲，所以都好想和陳豪一齊為劇集唱插曲：「唱主題曲壓力比較大，所以可以唱插曲試吓。」陳豪即搞笑地指作為一個歌手，接受任何挑戰。至於近日陳豪太太陳茵媺在社交平台晒出靚相，網友紛紛表示太太長了肉肉，幸福肥，陳豪即力撐妻子說：「佢嗰幾張相真係特別靚。」又言不抗拒太太再拍戲，稱太太演喊戲的功力和龔嘉欣不相上下：「佢哋都係停咗機之後都可以繼續喊。」