拍拖脫粉？Frankie後援會管理員總辭　若冇人接任位置將懸空

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）早前公布戀情，但女友就連環被挖黑歷史，令他形象受損，他前日（8日）出席公開活動首度回應事件：「人生有咁多經歷會造就更好嘅人，尤其是我想做演員係需要有呢啲經歷。（有無同兄弟道歉，個個都幫你回應？）呢個要，每次出席公開場合都幫我講好說話，多謝support 我，好在有呢班兄弟。」而他仔略略提到現時與女友感情穩定，但會專心工作。

不過，昨日（9日）就傳來他的Fans Club（FC）管理員辭任消息，「Frankie Chan international fan club」發出公告，指自己2018年起成立FC去支持Frankie，出盡全力應援，又學習組織活動等：「admin們有認真思考過自己能力不足，有嘗試過尋求幫助，唯一可以透露就係我哋都係普通人，我哋有嘗試克服，去學習，繼續支撐下去，不過當身體已經響起警號，我哋無法忽視問題，所以最終決定卸下FC職務，亦已告知Frankie及經理人公司我們請辭的消息。」

他指營運費用已全數用於Frankie的生日應援，生日回禮亦已寄出，至於FC未來去向，Admin表示：「在等待下一任FC如何組成前，如收到經理人公司通知有公開活動，我哋會代為出通告通知各位皮寶寶，但不會再組織任何應援活動及處理門票。」他呼籲若有會員希望成為接任FC，可於10月20日23:59前在會員TG Group提交政綱，指「內容包括但不限於成員分工、願景、活動規劃。如有多於一份將於會員grp投票選出；如只有一份 亦會舉行通過或不通過之投票；如沒有參選，fc位置將會空置。」Admin表示收到大家對Admin的意見，但很抱歉因為有難處而未能一一回應。最後，Admin說：「祝大家一切安好，Frankie繼續發光發亮。」

其實，FC上次在TG Group「上水」已是9月26日，近日有人詢問MIRROR 6周年活動及安排等，都未獲回應。有粉絲推斷或與Frankie戀情曝光後的「脫粉」潮有關，又表示不如索性叫Frankie女朋友做新Admin。