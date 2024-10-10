巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣與黎耀祥種下緣分　今季演「七爺」感勵志

由方駿釗監製、視帝視后黎耀祥及胡定欣主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將於翡翠台隆重登場。無綫官方於上周釋出首輪劇集預告後，網上迅即引爆熱話，網民對於祥仔與定欣第8度合作期待，大讚二人火花十足，單憑預告片剪輯出來的精華片段，已感受當中的劇力；定欣除獲讚造型靚爆鏡，網民更直指對她與祥哥是最佳信心保證，網民留言：「默契愈嚟愈好，呢對最佳拍擋真係冇得輸」、「場景、服裝…所有嘢都好靚」、「有定欣同祥仔鬥戲一定會超好緊張好睇，好想睇兩位嘅演技交鋒。」

據知今次二人劇中有大量精彩對戲場口，二人還會攜手合唱《巾幗》經典情歌《紅蝴蝶》，據知為了精益求精，兩位大忙人專誠抽空為歌曲二次錄音，希望能唱出感動人心的歌曲配合劇中的感人情義位。對於兩大好戲之人繼《大太監》後再度合唱劇集歌曲，網上燃起新一輪「巾幗」與「梟雄」的情意風暴：「期待重新編曲後嘅《紅蝴蝶》，更加期待七爺與柴十七留守最尾一起哪怕歷劫』的感情同故事。

其實定欣與祥仔甚有緣份，與《巾幗》系列及張華標編審亦然。定欣16年前原本並不在《巾幗》第一輯的演員名單上，但因為飾演海棠的女演員突然懷孕辭演，定欣才臨危受命獲當時的監製李添勝致電要求幫忙接演「海棠」一角，與祥仔飾演的柴九有大量對手戲之餘，亦與鄧萃雯飾演的四奶奶有對手戲，最後海棠更嫁給柴九成為夫婦。定欣受訪時笑言，當時的拍攝很好玩：「好開心有份參與，嗰時主要同祥哥多啲對手戲，好難忘，好記得有啲場口好有趣，尤其喺走廊度勾引佢、捉弄佢、又錫佢，柴九就次次都好驚。」

之後定欣還參與了《巾幗》第2輯的演出，並飾演鄧萃雯（角色九姑娘）世侄女馬麗華，定欣笑言麗華是其至今仍感到深刻的角色：「呢個角色對於我嚟講好深刻，係我唯一一個唔係好想睇番嘅角色，因為呢個角色個設定比較麻煩，直到依家，我都仲見到有人講，話睇麗華呢個角色把鬼火，佢真係好煩、好衰女包，九姨咁幫佢、佢都唔聽話，又因為貪錢背叛。」

說到相隔15年再參演《巾幗》第4輯，定欣開心之餘，還笑言很勵志：「今次我升呢咗做七爺，係一個銀行家，係上海頭10位有影響力嘅人，另外嗰9位都係男人。今次重返《巾幗》對於我嚟講係好深嘅感受，好似10幾年前嘅一粒種子，埋咗喺土壤入面然後慢慢成長，成為咗七爺。」

監製方駿釗透露當初找定欣為《巾幗 4》出任女主角時，雖然定欣知道會面臨很大壓力，但仍爽快地一口答應，全因她對《巾幗》的一份「情意結」及「義氣」，監製說：「名副其實『義』海豪『情』。」據知，除了要面對巨大壓力，定欣與祥仔還要應付密集式的拍攝，笑言每日「頂天立地」的定欣，透露拍劇後瘦了3公斤，並於開工頭3天已告別水腫：「每一日都係頂天立地，頭場去到尾場都有你。同埋呢個角色需要用到嘅能量都係好多啦，同埋一日真係拍十幾場戲。其實拍第3日戲，我已經畀人話水腫消晒、塊面瘦晒，因為壓力真係好大。」