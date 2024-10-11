本日日本：《ONE PIECE》展覽　一口氣睇晒1,000話內文

於漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載超過1,100話，全球單行本銷量突破5億冊的神作《ONE PIECE》，以其豐富的世界觀、深刻的人物刻畫及精彩的冒險故事吸引了無數粉絲。為紀念單行本發行100期及連載1,000話，東京立川PLAY!MUSEUM即日起至2025年1月13日正舉辦「ONE PIECE ONLY」展覽。是次展覽集中以照片和影片的形式介紹這部傑作的製作過程，讓人一睹漫畫如何由繪畫開始，最後送到讀者手裏的幕後花絮。例如展示了昔日印刷漫畫時使用、現已經消失的製版膠片及樹脂版，亦會播出使用8K高速攝影機記錄列印《ONE》漫畫的過程片段。另外，PLAY!MUSEUM內高3.6米、長140米的招牌螺旋形牆壁上，將會一口吃展出《ONE》逾1,000話的所有漫畫內文，恍如以卷軸形式來重溫故事。參觀展覽人士將獲贈一本192頁的非賣品官方圖錄，內含大量手稿、分鏡及創作秘辛。展覽還設有原創周邊商品區，售賣靈感來自印刷顏色的T-shirt及以《週刊少年Jump》紙張顏色為設計靈感的運動衫，為粉絲提供了專屬於這次展覽的獨特紀念品。成人入場費2,400日圓（約HK$125）。