Kiri T籌備個人音樂會　盼能與容祖兒合作

歌手Kiri T與樂隊Zpecial今晚（11日）現身《MTR Malls Night Lounge晚間音樂會》獻唱多首歌曲，吸引大批途人欣賞。

Kiri T將於本月19日舉行首個個人音樂會，她笑指今晚表演當熱身，而身兼音樂會音樂總監的她透露已將樂曲重新編排，並不斷練習，又預告有驚喜給樂迷：「我除咗唱自己嘅歌，仲會唱其他人嘅歌，相信大家都估唔到嘅，另外都請咗啲音樂人擔任嘉賓，但唔可以劇透住。」由於音樂會舉行在即，Kiri T雖然最近都有表演，但為保聲線，不敢去得太盡，亦每日會食雪梨滋潤喉嚨。

另外，提到近期不少歌手包括台灣天后魏如萱及香港天后容祖兒也有Cover她的歌曲《至少做一件離譜的事》，其中祖兒更是自彈自唱，Kiri T大感高興，表示自己14歲時曾為祖兒作曲，她表示：「我哋雖然冇乜聯絡，但遇見會打招呼，當然希望可以有機會同佢合作，無論係合唱，定係我作歌畀佢都可以。」

至於Zpecial大讚現場氣氛好，見到很多粉絲捧場，感覺窩心。他們透露月底將推出新歌，曲風上會加入Hip Hop元素，而月底亦會跟隨公司全港各間大學巡迴演唱。主音康聰坦言懷念學校時無憂無慮的生活，因為出來社會工作後壓力變大，鼓手煒賢則指大學時雖然沒錢，但有很多時間做想做的事，出來工作後賺到錢，卻沒有時間及體力，至於貝斯手Tatming感嘆現時大學生都很奔放，跟自己當年很不同。