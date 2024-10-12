東方日報C1：張可頤爭演律政劇　佘詩曼被推再封神

無綫台慶劇《黑色月光》在內地率先播出後反應甚佳，繼《新聞女王》佘詩曼「Man 姐」登頂後，《黑》劇中楊茜堯飾演的「Moon 姐」接力發功，以「眼神殺」震懾觀眾。據知，無綫迅即開拍律政題材的女主劇，網民力推佘詩曼、張可頤與張曦雯等成為「正義女神」！

無綫現時主要拍攝與內地平台的合拍劇，除了《刑偵12》及《金式森林》，亦將開拍另一套以律政為題材的《正義女神Themis》，此劇明顯是大女主劇集，劇本一出，網民即估誰是「女神律師」。之前無綫本力邀張可頤「出山」為《巨塔之后》擔任女主角，可惜劇集延遲開拍，她因撞期而未能成事，由宣萱頂替，總監製鍾澍佳曾揚言為張可頤度身訂造一個新劇本及角色，未知今次「女神律師」會否就是由她擔演。

除了張可頤外，網民亦希望佘詩曼再度上陣，阿佘之前在內地節目中「放口風」表示未演過律師角色，想挑戰一下，但她稍後要開拍《新聞女王2》及《新聞女王》電影版兩大重頭項目，相信會忙到明年，理應分身不暇。而網民「力推」的還有楊茜堯、張曦雯、蔡少芬及鄧萃雯等，但由於此劇與內地平台合作，故一切資料高度保密，未到最後一刻都未知花落誰家。

李佳芯消瘦自勉

久未開劇的視后李佳芯亦是網民相當期待的人選，近年她甚少作品，最多一年一劇，由於捲政治風波而絕迹合拍劇，拍畢劇集《麻雀樂團》後便沒有工作安排。早前她表明與無綫甚有感情，但會否續約還是未知數，冇新Job的她前日在社交網上載郊遊片，感性寫道：「靜聽林中雨點的結合與滑落，承接太陽賦予的溫暖與能量，世上能治愈我們的有很多，深深呼吸、伸伸懶腰、動動身體，內在能量比想像的多，能走的路比想像中寬，別被自己打敗。」似為自己打氣，有網民心痛她瘦了很多，紛紛送上鼓勵。

至於本月9日在內地平台率先播放的無綫台慶劇《黑色月光》口碑及反應甚佳，開播前的預約人數超過278萬人，囊括內地8大熱度榜No.1，網上話題播放量更高達4.2億。相隔6年重返娘家拍劇的楊茜堯以「Moon 姐」一角壓陣，「眼神殺」令觀眾心寒，獲封「復仇女王」，不少網民渴望看到她與「Man姐」佘詩曼全員惡人鬥戲！楊茜堯受訪時坦言心情緊張：「余滿月呢個角色同真正嘅自己好唔同，都怕做得唔好，同時亦好興奮， 因為一直想拍好劇。」談到「Moon姐」最吸引的地方，她認為是那股堅毅，不管別人怎麼看她，是一個值得尊重的悲劇人物， 但角色當然亦有可恨的地方， 因為會不擇手段。

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