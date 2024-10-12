可嵐嫌3個未夠　打算追第4胎

歌手可嵐今日（12日）帶同3名仔女現身美食活動，現時讀中二的大仔Eugene幫手抱着只有2歲多的細佬，可嵐就抱着10個月大孻女，十分溫馨。可嵐表示大仔近年風暴式增高，終放心交弟弟讓他抱，問大仔可會呷醋弟妹分薄了媽媽的愛？可嵐表示曾經問過大仔：「佢話唔會呷醋，覺得我嘅愛太多，佢想多啲時間自主，打吓機。」

可嵐現在面對青春期的大仔，同時要照顧兩名幼小的仔女，感覺特別，她嫌3個未夠，打算追第4胎，她表示要打理餐廳生意，又要湊仔，非常忙碌，每日接送仔女有如做全職司機，她希望待仔女再大點，才展開造人大計。她又開心透露下周在元朗開會所餐廳，是她旗下第3間餐廳，之前在同一地方開餐廳，今次是應住客要求再投標，雖然自資經營，但成本不算太多。

同場的前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）和老公葉泓聲（Gordon）今日二拖二，帶着一對女兒出席，Ally懷着6個月身孕，第3胎是仔，預產期在1月，Gordon表示好喜歡小朋友，好想學自己爸爸一樣早點做人父，好想將來跟仔女一齊踢波和跳舞。但他們就呻大女寧願在外請人教跳舞和畫畫，也不要父母教授。

不過Gordon指大女好錫妹妹，兩姊妹感情要好， Ally爆有次因小故鬧家姐，妹妹出手掩着Ally的嘴阻止再鬧家姐，妹妹又會隔着肚皮錫錫腹中的弟弟，一家人關係融洽，Ally表示今胎佗得很輕鬆，只是佗得較高，頂着胃只能小食多餐。Gordon做爸爸後責任重大，為賺奶粉錢，近日連接兩部劇，下月將要上深圳開工：「依家係擔心Ally情緒，之前就算去佛山拍，拍完都會即日返港，BB預產期時應該拍完及請定假，會入產房剪臍帶，自己都好熟手。」並透露有仔有女目標已達到，心感滿足。