森美一周前經中介Book大阪酒店　去到冇房瞓流落街頭

藝人森美近日與老婆陳雅嫻（Veronica）去日本玩，他昨晚（12日）在沒有預警下上載一條影片，無奈面對酒店臨時取消訂房的訂單。他說：「我依家夜晚10點幾攞住個行李箱喺條街度行緊，原因就係我訂咗酒店，就由京都返嚟大阪，搭火車返嚟大阪嘅時候，晏晝個五點就收到email訂酒店嘅網站話畀我聽我嗰間房冇咗。」

森美一臉可憐的樣子表示：「我一個禮拜前已經confirm咗，同埋冇得退款嘅Booking，亦都confirm咗，但嚟到依家就冇啦！」他透露親身去到酒店與職員爭論兩小時，更無奈地說：「去到冇咗個booking，依家夜晚十點我搵晒成個大阪都冇酒店，依家喺街上就挑戰人生，估都估唔到去日本旅行，大阪都嚟過好多次，shopping又試過，探險真係未試過，搵唔到，唯一搵到嘅酒店喺奈良，但係冇可能飛去奈良，最後發生咩事會點呢？搵咗成晚都搵唔到酒店，上網站….我都唔知自己噏乜，總之都搵唔到酒店。」他笑說：「重點係我老婆都開始唔睬我，希望今晚搵到地方瞓啦！」

森美還在社交網寫：「星期六晚嘅大阪真係冇酒店有房，大酒店都冇，小酒店又係冇，親身去咗問幾間，全部爆晒，今晚去邊？。」貼文一出，一眾圈中好友亦有在社交網留言，當奴回應：「講唔完嘅旅遊真樂趣。」

相隔一小時，森美終於有好消息，透露已經成功找到房間居住，並寫上：「感謝各方好友，個個都搵朋友又或者自己找上門幫手，結果真係有一個朋友，雖然好耐冇見，但係就係憑今次個經歷，幫我喺網上面搵到一間不遠酒店！最後一間房，下次book咗房真係要再，自己send email去酒店confirm先至好出發，網上網站，中介人信唔過，我知你哋好想知係邊間……詳情留番節目講畀大家聽，重點係人生好多艱難，你係估唔到會發生。」

他感慨表示：「去到最後都係要靠朋友，多謝各位朋友，感激每一個關心每一個電話每一個短訊，好多人平時冇見冇傾但係都拔刀相助，世界有愛，感恩你們每一個人都很有愛！」最後他更自嘲：「祝唔使7街瞓嘅朋友，早抖！多謝關心。」