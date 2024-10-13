中年好聲音3︱梁文君被批「冇人性」　高菲再挑戰高難度

無綫歌唱真人騷《中年好聲音3之大灣區新馬PK戰》今晚（13日）將揭曉15位「最終晉級選手」，今集對戰相當激烈，三位5燈選手之中，有兩位表現失準陷危機，首對PK組合是新馬區3燈選手尤詩郡對決大灣區5燈選手梁文君，梁文君之前獻唱《歸來吧》展現歌唱實力，今次同樣獻唱陳慧嫻歌曲《紅茶館》，不過就被伍仲衡狠批唱功似足AI「冇人性」：「要畀番啲人性，唔好咁冷血，次次長音都係咁，就真係好AI！」周國豐則點評她雖然唱出少女情懷，但就演繹得過份似陳慧嫻版，而對手尤詩郡則將14年單親媽媽故事帶到舞台，一度唱至眼泛淚光，獲周國豐大讚將難度極高的李宗盛歌曲處理得相當有感情：「你正正畀到嗰種兩個好深愛，但最終唔可以行埋一齊，從你歌聲裡面感覺得到。」

至於男兒身卻擁天籟女聲的5燈選手高菲，早已被看高一線，今集他跳出舒適圈獻唱《愛上一個不回家的人》向難度挑戰，卻被張佳添直指三級跳未能好好駕馭：「走出舒適圈係要，但唔係一走走到咁遠，咁就會好唔舒適。」

而另一位5燈選手潘紹麟，上回因得意忘形狂搞gag，惹來評審巫啟賢不滿，今次明顯收斂搣甩囂張態度，只唱歌不說話，向來評分嚴格的「左右門神」周國豐和伍仲衡，同樣給予潘紹麟好評，周國豐大讚：「演繹好穩打穩紮，唯一要挑剔係（把聲）太林峯。」而伍仲衡則激讚：「我覺得你有排玩，你有自己style！不過上次我同另一位參賽者講有排玩，下一個 round 就走咗，所以你唔好當真。」周國豐聞言笑指他詛咒人，場面爆笑。

另外，曾為歌手的何平秋，本回表現亦值得關注，獲張佳添大讚「技術性擊倒」，更形容她是《中3》的李佳：「你仲有好多空間去進步，但呢隻歌的確唱得好。」伍仲衡亦讚：「好多人唱過，但你零舍有風格，style呢樣嘢，有就有就冇架喇，所以你都有排玩！」