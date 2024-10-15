衛詩雅進駐豪宅　撲返歸餵飽男友

英皇藝人衛詩雅宣布與醫美公司老闆結婚，一直未有公開婚期，但原來已擇日舉行婚禮。雖然未正式拉埋天窗，不過她與未婚夫早已同居，更升呢進駐港島豪宅。坐定粒六等嫁的她相當體貼，日前結束工作後不忘買了一盒提子回家餵飽另一半，認真抵錫。

39歲的衛詩雅（Michelle）去年有份角逐金像獎最佳女主角，雖然最終落敗，但亦是一種肯定。她早前無預警宣布結婚，被爆出已拍拖兩年多，男友Kenley是醫美醫生，與友人開設醫美中心，絕對是超級筍盤，難怪她坦言獲求婚即時Say Yes，並落實明年2月16日擺酒，廣邀親朋好友見證其人生大事。忙於籌備婚事的她，早前已與未婚夫到教堂預演儀式。

慳妹愈住愈豪

Michelle與未婚夫現已同居，為了將來住得舒服，靜悄悄將愛巢搬至港島豪宅紅山半島。日前她結束工作後駕車返回新居，期間突然將座駕停泊在超級市場門外，並一支箭跑入去掃貨，見她左揀右揀，期間不時講電話，似是與未婚夫商量要買甚麼。逛完一大輪後，向來慳家的她買了一盒提子，由於沒有自備購物袋，付款後只好用手捧着，狀甚狼狽，她隨即開車直駛愛巢，相信是心急餵飽未婚夫。始終婚前要好好Keep Fit，似乎兩口子是以水果餐做晚餐。

其實Michelle曾透露入行後收入不穩定，一直慳得就慳，試過3個月沒收入，要向公司預支薪水過活，更與同是天涯淪落人的好友陳家樂鬥窮。不過她很有大志，積少成多，2017年以780萬購入啟德一個一房戶單位，之後再搬到筲箕灣一個逾千萬低層連平台特色戶700呎單位，認真叻女。如今覓得富貴年輕才俊，身邊好友都指她守得雲開，難怪堅持要大搞婚禮。

被陳家樂動搖 考慮做媽咪

Michelle的好友陳家樂日前迎來當爸後首個生日，與老婆連詩雅（Shiga）外出享受二人世界後，即匆匆回家，與囡囡Camila及兩隻寵物，「一家五口」影全家福。相中見Shiga抱起兩頭愛犬站在老公身邊，家樂則抱着女兒Camila，枱上有一個蛋糕，插滿印有女兒可愛嘜頭的紙牌，相當趣致！

公私兩忙的Michelle雖然忙於籌備婚禮，又要宣傳新片，但不忘向家樂送上祝福，並語重心長地留言：「生日快樂啊！大個仔啦，以後要聽晒個老婆同個女話啊！乖乖哋啦。」她早前受訪時直言被Camila融化，身為契媽的她笑指曾表明不生育，現時則轉軚，可以諗一諗！