G6穩紮後驅　小Ｐ抵讚

配備後軸馬達、以後輪驅動的輸港小鵬G6有兩個版本，包括這次提供試駕的755長續航版 ( 755 Pro Long Range)，擁有570km (WLTP) 續航力。 (方偉堅攝）

國產電動SUV選擇多，配備後軸馬達、以後輪驅動的小鵬（XPENG）G6便是其中之一。

輸港的G6有兩個版本，包括580標準版 ( 580 Pro Standard Range) 以及這次提供試駕的755長續航版 ( 755 Pro Long Range) 。車載87.5kWh NMC三元電池，續航力達570km (WLTP) ，「一換一」售價約$33萬。

以五座位中型純電SUV定位的G6，整體車架 51%都是鋁材，主要在前部和後部，而且是以一體式壓鑄。加埋車底的電池組，淨車重2,025kg，輕量化之餘，亦有不俗的剛性。配上前純鋁雙搖臂 、後五連桿獨立懸掛及前後橫向穩定桿的運動懸掛設定，比同級電動車操控感更見穩紮，連續扭彎動作亦敏捷靈活。車廂配置多又齊，語音助手小Ｐ亦相當醒目，睇片可了解更多。

XPENG G6 755 Pro Long Range規格表

車型：5門5座位電動SUV

電池：87.5kWh NMC三元電池

最大馬力：285PS

最大扭力：440Nm

驅動：後軸馬達、後輪驅動

0-100km/h：6.22秒

續航力：570km（WLTP）

充電時間：280kW DC直流電 (10-80%) 20分鐘；11kW AC交流電 約9小時充滿

車身體積：4,753×1,920×1,650mm（長×闊×高）