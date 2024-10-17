陳樂頤難捨年幼亡妹　將遺言紋在身上

唱作女子組合Beanies成員之一的陳樂頤（Geor），因今年初家逢巨變而推出solo新《從天際破滅找到祝福》，她受訪問只表示:「一位至親離世。」原來逝者是墮樓的同母異父妹妹，終年只有13歲，失去至親令她舉家同樣跌入人生谷底。

一向愛笑、性格爽朗的Geor，雖然上載社交網的近照面帶笑面，不過相片的氛圍卻籠罩住灰色。她記得妹妹離開當晚，正跟隊友偕男子組合艾粒為音樂騷進行綵排，由於她手機調了靜音，直至工作完畢，才接獲妹妹被急送醫院的噩耗，趕到醫院時，妹妹已離世，雖然傷心至極，但自感是家中長女，唯有「硬撐」下，負責安慰家人及為妹妹處理身後事，唯一令她感有丁點安慰就是妹妹臉容無損。

其經理人擔心其身心靈，欲為她取消所有工作，但她堅拒如常演出，全因是「不可留在家中，不知如何面對」，結果她強顏歡笑完成音樂騷，直至出席完慶功宴後，才敢釋放情緒，跟隊友抱頭痛哭。

在妹妹離開人生一星期後，她執拾妹妹的遺物，發現妹妹一本留給身邊人的筆記簿，其一中頁是寫給姐姐阿Geor，妹妹寫上「Don’t die single. I love you so much. Cheer up！Have a bright future ahead of you！」為了替自己打氣，她將妹妹最後三句遺言紋在手臂上。

事發至今逾半年，Geor自責輕視曾有輕生念頭的妹妹，翻閱妹妹日記後得知妹妹疑不堪高壓下結束生命，亦曾對媽媽生存怨恨，但又體諒年紀漸老的媽咪也失去至親的痛苦，所以不再執着，學習修補母女關係。