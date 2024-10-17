本日日本：服裝品牌旗艦店開幕　綾瀨遙10．25登陸新宿

連鎖服裝品牌UNIQLO全球旗艦店「UNIQLO新宿本店」將於10月25日開幕，樓高3層的新店一大特色是走出了服裝賣買框框，1樓除了服飾，還設有鮮花區UNIQLO FLOWER，營造出清新自然的購物環境。2樓則有UNIQLO COFFEE搭配新宿中村屋的和菓子，讓你在購物之餘享受美味。3樓的 RE.UNIQLO STUDIO 提供刺繡與修改服務，讓你的購物體驗更個人化。旗艦店也將首次引入Fast Retailing集團其他品牌，如 PLST、COMPTOIR DES COTONNIERS 和 PRINCESSE tam･tam，打造出有別於其他UNIQLO門市的時尚氛圍，帶來不一樣的購物體驗。

開幕期間將推出多種驚喜搞作，包括與哥斯拉合作的新宿店限定UT T-shirt，以及與新宿多間名店合作的聯名T-shirt系列，包括新宿高野、日清食品、新宿中村屋、文明堂東京等當地知名品牌。開幕當天將有品牌秋冬季廣告代言人綾瀨遙與松下洸平穿上只在新宿本店發售的限定秋冬款，展示今年的時尚穿搭。10月25日至27日開幕期間到店購物，有機會獲得新宿文明堂特製的Logo銅鑼燒（限量15,000份）。消費滿10,000日圓（約HK$520），更可免費獲得「弧形迷你袋3WAY輕便版」。而 11月1日至4日消費滿10,000日圓（約HK$520），則可獲得海洋水噴霧（附收納袋）及新宿高野水果軟糖組合。在新宿站周邊五間指定舖（包括UNIQLO新宿本店）購物，可獲得原裝設計的紙袋，十分搶眼。