AK生日出新歌MV　型爆騷肌派福利

人氣男團MIRROR副隊長江𤒹生(Anson Kong,AK)最新單曲《Game of Life》是他早前處男個唱《ANSON KONG 「THE GAME OF LIFE」 IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》的主題曲,借遊戲比喻演藝旅程,在MV中,他進入了遊戲世界,拿著仿真槍,型爆向重重關卡進發。AK一直很想做一首以遊戲做主題的歌曲,做演唱會時跟監製徐浩溝通,終製作了這首歌,AK表示:「我入行後,好似入咗一個新嘅遊戲世界,呢5、6年經歷好多唔同嘅難關,有啲比較順利有啲比較難,有啲可能需要與同伴組隊,先可以跨過關口,有啲你就要獨自去面對,今次用咗打機嘅心情套落首歌。」新歌跟演唱會版本不同,演唱會版本姜卓文的rap部分較短,今次的版本就有完整rap部分,AK希望下次能夠與對方一同上台演唱。

新歌MV以遊戲世界呈現,AK戴上VR後走進了遊戲世界,跟姜卓文等隊友進行連場槍戰。AK表示:「MV會見到有好多槍械,會有槍指對持及衝鋒陷陣場面,呢個concept幾好玩。而且今次畀我感受一吓打war game滋味,雖然每支槍只係入咗氣,冇實彈、BB彈,只係感受到開槍嘅重量,但場地所限,希望下次可以喺一個露天war game場地,多啲人一齊實彈射擊。」AK對玩槍感到好開心,笑言:「換吓子彈,扮吓有型,都幾開心。不過開頭拍第一個shot要拎支左輪入子彈,好有型對住個鏡頭,但估唔到仿真槍係咁重,單手攞會搖吓搖吓,花姐仲話我咁渣攞支槍都冇力。」

AK今次有3個造型,其中半恤衫半皮褸造型,打造出現實世界上班族與遊戲世界角色的感覺,AK讚造型獨特,眼妝連指甲都配合,AK之前演唱會亦有整造指甲,笑言整上癮,今次只是貼上假甲,方便得多。另外兩個造型則大騷身材,AK講笑因天氣又熱又潮濕,給自己涼快一下,「我又冇咩可以露,窮剩得返嗰六粒嘢(腹肌),咁咪喺六粒裏面揀兩粒好似健康啲咪露出嚟,都係演唱會嗰陣fit啲,依家肥番少少,出嚟感覺都健康嘅!肌肉上就冇演唱會嗰陣咁勁,但都仲有三根釘喺度,有啲睇頭嘅!」