AK生日出新歌MV　型爆騷肌派福利

人氣男團MIRROR副隊長江𤒹生(Anson Kong,AK)最新單曲《Game of Life》是他早前處男個唱《ANSON KONG 「THE GAME OF LIFE」 IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》的主題曲，借遊戲比喻演藝旅程，在MV中，他進入了遊戲世界，拿著仿真槍，型爆向重重關卡進發。AK一直很想做一首以遊戲做主題的歌曲，做演唱會時跟監製徐浩溝通，終製作了這首歌，AK表示：「我入行後，好似入咗一個新嘅遊戲世界，呢5、6年經歷好多唔同嘅難關，有啲比較順利有啲比較難，有啲可能需要與同伴組隊，先可以跨過關口，有啲你就要獨自去面對，今次用咗打機嘅心情套落首歌。」新歌跟演唱會版本不同，演唱會版本姜卓文的rap部分較短，今次的版本就有完整rap部分，AK希望下次能夠與對方一同上台演唱。

新歌MV以遊戲世界呈現，AK戴上VR後走進了遊戲世界，跟姜卓文等隊友進行連場槍戰。AK表示：「MV會見到有好多槍械，會有槍指對持及衝鋒陷陣場面，呢個concept幾好玩。而且今次畀我感受一吓打war game滋味，雖然每支槍只係入咗氣，冇實彈、BB彈，只係感受到開槍嘅重量，但場地所限，希望下次可以喺一個露天war game場地，多啲人一齊實彈射擊。」AK對玩槍感到好開心，笑言:「換吓子彈，扮吓有型，都幾開心。不過開頭拍第一個shot要拎支左輪入子彈，好有型對住個鏡頭，但估唔到仿真槍係咁重，單手攞會搖吓搖吓，花姐仲話我咁渣攞支槍都冇力。」

AK今次有3個造型，其中半恤衫半皮褸造型，打造出現實世界上班族與遊戲世界角色的感覺，AK讚造型獨特，眼妝連指甲都配合，AK之前演唱會亦有整造指甲，笑言整上癮，今次只是貼上假甲，方便得多。另外兩個造型則大騷身材，AK講笑因天氣又熱又潮濕，給自己涼快一下，「我又冇咩可以露，窮剩得返嗰六粒嘢（腹肌），咁咪喺六粒裏面揀兩粒好似健康啲咪露出嚟，都係演唱會嗰陣fit啲，依家肥番少少，出嚟感覺都健康嘅！肌肉上就冇演唱會嗰陣咁勁，但都仲有三根釘喺度，有啲睇頭嘅！」