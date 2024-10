放蕩壞女人 專嗒淫夫

娶妻就話求淑女啫,若然係逢場作戲,梗係揀個壞女人啦!查實女人點先為之壞,冇一個特定標準,但喺四仔世界入面有個共通點,就係專嗒人夫,姣起上嚟更會一腳踏幾船添!

蠱惑有因

四仔中嘅壞女人點解咁愛人夫?想知箇中原因,Dirty Cinema出品嘅《Passions Only #2》就為大家揭開謎底。影片由4位美乳脫星Eliza Eves、Aria Khaide、Cleo Valentine同Selene Sun孭飛,飾演放蕩癡女係佢哋嘅拿手好戲,呢鋪扮演壞女人簡直係駕輕就熟。故事以日記方式拍攝,除咗有偷食人夫嘅情節,仲會有旁白解釋佢哋咁鍾意溝人夫嘅原因,好似Eliza Eves就話人夫有家室,分手後唔會死纏爛打,上完床即飛,唔怕有手尾跟喎!

萌妹陷阱

放蕩嘅女人係唔能夠單憑外表嚟判斷,活潑可人嘅萌妹一樣可以好荒淫,甚至更容易令麻甩佬墮入桃色陷阱添!唔信?睇睇由HardX製作嘅《Super Cute #19》,你就會明白。影片由Mason執導,演員陣容包括Melody Marks、Ellie Nova、Hailey Rose同Molly Little,故事講述呢幾位青春脫星外表斯文又純真,但成日對身邊人夫進行言語挑逗,結果令人夫失守被擒!不過喺一夜歡愉過後,人夫發現曳曳過程被偷拍,萌妹仲以此要脅,原來一切都係萌妹嘅搵食陰謀!

天生小三

淫蕩係咪壞女人嘅天性?好難一概而論,但喺Pure Passion出品嘅《Fill Me With Your Orgasm #18》入面,一班嬌娃唔止對性愛有渴求,仲係天生小三嚟!故事講述由Aria Valencia、Ellie Nova、JoJo Austin等多位新進脫星化身嘅放蕩嬌娃,無性不歡,仲要專揀人夫嚟落手,一來貪佢哋對妹妹仔有幻想,最易得手,二來性慾得到滿足之餘,荷包亦會變得脹卜卜!雖然劇情略嫌單薄,但青春氣息濃厚,加上床上演出夠狂野,絕對有一睇嘅價值。