Volvo EM90護航香港演藝博覽　北歐豪華純電格調與藝術魅力展現

【特約報道】首屆香港演藝博覽 (Hong Kong Performing Arts Expo) 由即日起至10月18日於西九文化區舉行。來自世界各地的藝術家與尊貴嘉賓匯聚一堂，共同見證這一全球性的文化盛事。作為此次博覽的官方合作夥伴，Volvo（富豪汽車，內地稱沃爾沃汽車）為此次博覽提供指定貴賓車—北歐超豪華純電MPV EM90。這台重新定義百萬級MPV的豪華座駕不僅為與會者保駕護航、一同見證高光瞬間，更將驚艷亮相M+博物館，展現北歐豪華藝術格調。

首屆香港演藝博覽由香港藝術發展局主辦，在為期5天的活動中，來自世界各地的國際領袖製作人和藝術家等逾千名重量級嘉賓到場，交流創意並探索藝術合作的可能性。博覽將匯集前衞的現代舞、玩味十足的戲劇、悅耳的管弦音樂合奏、跨界別藝術製作及講座、展覽等多元內容，充分展現香港地區的文化活力。作為全球表演藝術的對話平台，香港演藝博覽融合全球範圍內的不同表演藝術，呈現出精彩紛呈的文化多元性。而此次博覽的指定貴賓用車—Volvo EM90在設計中同樣融合了不同國家和地區的藝術元素，打造出獨樹一幟的豪華基調。

北歐超豪華純電MPV EM90

安全是最大的豪華，已經成為了汽車行業的共識。EM90繼承了Volvo在汽車安全領域的優勢，採用領先的安全設計和嚴格測試標準。雙A柱設計在為駕駛員提供清晰視野的同時，保證了籠式安全車身的堅固性，補強了傳統MPV因為車頭較短而導致的安全短板，徹底改變了MPV不夠安全的印象，從內到外築起了一道堅實的安全屏障。

在健康和環保方面，EM90延續Volvo“以人為尊”的品牌理念，堅持採用嚴苛健康標準，以超高標準通過全項兒童優先（綠色座艙）認證，讓駕乘者在EM90裏渡過的每一分鐘都受到充分保護。此外，EM90還通過不計成本的內飾選材和高效空氣淨化科技，營造出清新、健康的車內環境，關上車門就能享受到如北歐森林般的清新空氣。

安全、健康，正是演藝圈、政商界等頂流人群在選擇座駕時最為關注的特質，憑藉相對於傳統豪華燃油MPV在安全、健康等方面的“斷層級”的優勢，EM90為當今的精英人群打造了跨時代性的豪華出行體驗，成為眾多文體、商業等頂流圈層用戶的青睞，EM90成為博覽指定貴賓車實至名歸。