陳樂榣第三胎佗得輕鬆　下個月簽字生完補辦婚禮

前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）與藝人葉泓聲（Gordon）拍拖不久便閃電造人，去年誕下一女Gia，日前再宣布造人成功，今胎佗着兒子，預產期在明年1月，完成兩年抱兩造人大計，Ally本身育有長女Aris，一家五口認真美滿。Ally受訪時稱，因之前坐月調理得好，故今胎佗得很輕鬆，日前她與Gordon到深圳拍攝婚照，選擇在Studio全室內景，她表示：「因為Gordon想影中國裙褂，呢度全部室內拍攝及加入AI效果，佢話等我生完再影一輯戶外相，就無咁辛苦。」她表示因工作忙碌，這兩年又展開生育計劃，故未有時間辦婚禮，不過她說：「下個月我哋會簽字先，之後生完先再補辦婚禮。」

Ally在社交平台Po出拍婚紗的花絮片段，片中Gordon大讚Ally好靚，氹到她好開心，Ally轉妝時打瞌睡，Gordon又細心在後面作保護。他們準備期間經常耍花槍，對話十分調皮，Gordon表示自己要較多時間化妝，Ally便取笑他：「因為瑕疵比較多。」Gordon替她選了一襲黑色晚裝，更百無禁忌說：「佢話自己是寡婦。」Ally即笑着拍打對方亂講說話。