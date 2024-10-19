林寶玉與阿儀同場慘遭辱罵　黃榕急撲火：唔好鬧人

形象指導許嘉浩（Karl）昨晚在中環舉行生日慈善時裝騷，請來藝人趙哲妤、練樂儀、亞姐陳美濤等出席，當中「最索經理人」林寶玉與傳不和的藝人黃榕和薛影儀（阿儀）三人同場爆火藥味，自從林寶玉和薛影儀鬧反及先後離開亞視後便沒有見面，昨晚首度同場。

初時三人中間夾着壽星公合照，之後再被要求三人合照時，阿儀行開並爆seed說：「嗰條八婆喺度。」拒絕合照，黃榕見狀忙撲火。受訪時，阿儀繼續鬧：「見到個八婆。」黃榕再出手阻止阿儀說下去，之後阿儀扯開話題，表示與黃榕生肖很夾得來，之前一同去玩去工作，十分開心，又透露正在學琴和跳鋼管舞，嗜好多多。問是否跟寶玉夾不來？阿儀直言跟寶玉生肖不夾，又薄斥對方脾氣不好。提及近日有人送淨化水給她，問可藉此化解雙方恩怨？阿儀索性收口不想再講。而充當和事老的黃榕就表示：「我有叫佢唔好鬧人，再見亦是朋友，不過佢仲係好抗拒影合照，時間可沖淡一切，都過咗去咁耐。」

至於林寶玉表示現場聽不到有人鬧她，但就爆出另一版本，她表示聽聞有人要打她，她說：「嚟之前聽到有人話要打我，咁嚴重？嚟到幸無事發生。（有人挑撥離間你哋？）唔知呀！」她續稱：「如果發生爭執我怕反應唔切，要問定大會係咪有保安，我唔抗拒活動有咩人出席，但好似頭先咁會嚇親，希望大家禮貌點。（如果有人講難聽嘅說話？）聽完就走，因為都無意思。」又講笑有男性友人相伴做保鏢不擔心。對於被阿儀拒合照，她直言不想蹭熱度，自己都未想過要合照，希望再消化一下先，不過日後若見面會打招呼。另外寶玉又透露跟前公司亞視有機會再合作，可能會參與籌備亞洲小姐選舉，亦有意做回經理人老本行。