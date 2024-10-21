摺疊舷牆　收放自如　遊艇變大新常態

出海暢遊，當然希望有多一點親水空間，就算不諳水性，純粹望海聽浪吹吹風也是一件美事，於是不少遊艇設計師紛紛為新作引入摺疊式舷牆，給船尾添加「變大」功能，像今次介紹的概念遊艇，無不擁有一個收放自如的海灘俱樂部，滿足用家的休閒需要。

Moonflower 72：像花朵般綻放

預計於2025年交付的概念遊艇「Moonflower 72」，由Nauta Design工作室設計，意大利船厰Wider Yachts負責建造，專為熱衷於水上活動的人士而設。

從預想圖所見，以月光花命名的「Moonflower 72」，長72米，寬12米，輪廓修長，雖然不似花形，但鋼製船體為灰綠色，鋁製上層建築則為白色，再襯以柚木甲板，看似要把這種觀賞花卉的色調移植到遊艇上，交織出優雅和諧的視覺效果。

說到遊艇最大的亮點，莫過於海灘俱樂部「The Island」，通過放下位於船尾的摺疊式舷牆，活動空間可於一瞬間擴展至117平方米，猶如花朵綻放，令人眼前一亮，亦為喜歡享受日光浴、落水暢泳的乘客帶來極大的方便。除此之外，「Moonflower 72」還設有景致開揚的客房、泳池、按摩浴缸、美容院等設施，讓乘客可以放鬆身心。

性能方面，遊艇搭載了新一代混合動力推進系統，由兩台1,860kW的變速發電機和一個約1MWh的鈉鎳電池組組成，可減少約20%的二氧化碳排放，配合先進的AI系統，能進一步提高能源效率，其巡航速度為14節，最高速度可達到16節。

規格表

長度：72米

寬度：12米

總噸位：1,450GT

巡航速度：14節

最高速度：16節