本日日本：金色鯉魚王　閃爆名古屋

名古屋PARCO的精靈寶可夢中心（Pokémon Center Nagoya）經翻新後早前重新開幕，面積擴大了1.6倍，裝潢融入了名古屋的地方特色。PARCO館內的樓梯、入口等角落處處可見精靈的身影，讓寶可夢迷們倍感驚喜。走進店內，首先映入眼簾的是可愛的皮卡丘與時拉比迎接每位來賓，還有令人聯想到名古屋城天守閣屋脊上金鯱的金光閃閃鯉魚王雕像，極具名古屋代表性。店內商品種類繁多，從雜貨、遊戲到甜點手信一應俱全，特別值得一提的是以名古屋三款特色美食為靈感設計的皮卡丘公仔，包括紅豆多士、天婦羅飯糰及意大利麵，三隻皮卡丘神情有趣。此外更與知名連鎖咖啡品牌「客美多咖啡」合作推出的聯名商品，包括枕頭、咖啡杯與公仔等，亦極具收藏價值。另一款以名古屋街景為靈感的紀念商品系列「Celebi's Celebration」，插圖描繪了名古屋主要街道「久屋大通」的自然與都市氛圍，還有時拉比與皮卡丘一起出現於名古屋地標如電視台塔及喫茶店餐桌等名場景中，十分有特色。開幕期間（即日起至11月17日）消費的顧客更有機會獲得原創時拉比圖樣杯墊，限量送完即止。