on.cc東網的《靈感煮意》已經踏入第11年，每集一個食譜，總數快要達到600個。回想當初，我深信「創意是天分」，因此常常擔心無法想出題材。

然而，隨着時間的推移，當我抱着堅持和對觀眾的熱愛，經歷了一年又一年後，我發現創意其實是可以培養的。創意源於靈感，而想要激發靈感，腦中需要累積大量資料，包括食材、烹調方法、味道和口感。只要儲存的資料愈多，靈感也會愈多，比如，雞肉搭配炒、鹹、香口；或雞肉搭配焗、酸甜、脆，已經是兩味餸，甚至，我還可以用不同的香草或香料，於是單單是雞肉，就可以變化出多種風味。當然，為了累積這些資料，需要不斷地觀察、嘗試和實踐。因此，後天的努力是非常重要。

所以在過去的11年裏，我從不讓自己懶散。無論是公餘，還是坐車時，我都會閱讀書籍、研究報告、學習食物過敏的相關知識。幾年前，我在教室賺了一些錢，便實現了一個想做很多年、但沒錢做的願望——找師傅教我中式點心和日本鄉土菜。而在兩年前，我又開始了解吞嚥困難、聽障和聾啞人士如何與社會溝通，以及肌肉鬆弛行動不便的人如何烹飪。隨後，我着同事聯絡不同機構，開班教授有需要的人士製作營養餐。

腦中儲存了這麼多資訊，自然不會缺乏靈感，更不必擔心創意的流失。我還有許多食譜要拍攝，有時也需要回應讀者和觀眾的要求。所以近幾年來，我在拍攝節目方面已經放心了，但隨着創意不斷湧現，又出現了另一個問題：24小時似乎不夠用，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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