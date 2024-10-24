大鵬海濱列車　韓式浪漫打卡

提起深圳，很多人會聯想到吃喝玩樂，其實深圳仲有不少浪漫景點適合情侶打卡。最近大鵬半島引入兩卡海濱列車，滿載韓國電影風味，女士們見到肯定暈晒大浪。鄰近仲有無敵海景酒店及大鵬所城供大家遊覽，加上一眾網紅餐廳，今個周末一於北上體驗韓式浪漫。

天使灣畔 海雲臺同款設計

大鵬新區雲海天使灣最近多了一個爆紅景點，就是位於雲海山莊的膠囊列車。這款列車跟韓國釜山的「海雲臺Blueline Park海濱列車」屬同款設計，可愛外觀有點像電話亭，主要用於穿梭山莊與臨近餐廳。一列兩節車廂，每節能容納2至4人，全程200米行車時間約5分鐘，隨着列車緩緩前進可欣賞到一望無際的天使灣海景，坐在靠海的窗邊打卡一流。想前往的話，可從羅湖乘地鐵至大鵬中心站，再轉乘M583公交車至終點站。海濱列車每天由早上8時至晚上10時營運，單程收費為10元人民幣，想拍攝列車全貌建議在彎道等候，不過下午遊人較多，建議早點前往。

除了海濱列車，天使灣作為全新度假景區，還有很多「拍照機位」，例如海邊泊了一艘夢幻花船，船上滿布色彩斑斕的玫瑰花，浪漫滿分。還架設了海中鞦韆，通過繩索與木柱連接，造型如日式鳥居。這裏更養了兩隻小鹿，只需要買些飼料，工作人員便會協助拍照；附近仲有一個無邊泳池，飼養了兩條小鯊魚，讓大家近距離觀察。靠近海邊又怎少得水上活動，包括水上電單車、獨木舟、直立板及潛水等，定能滿足好動人士。值得一提，景區附近設有山海觀景台、海景餐廳及酒店，今年12月將有更多項目對外開放。

網紅酒店 盡享無敵海景

大鵬半島特別多網紅酒店，當中六月海酒店於疫情期間停業多時，裝修後近日重新開業，最大特色是所有房間都擁有無敵海景。它位於大鵬街道下沙社區，可乘深圳地鐵3號綫至翠竹站下B2出口，轉換E11巴士至大鵬中心站，再轉乘B983至山海灣巴士站，隨之走幾步便到。酒店坐落於風景秀麗的大鵬灣旁，擁有風格各異的全海景套房，部分更擁有私人浴池，依傍在圓形落地玻璃窗，海天一色美景盡收眼底。酒店內有海景餐廳，提供中西餐、下午茶及戶外燒烤吧，同時配備KTV、麻雀房、停車場等，步行100米左右就到沙灘，可乘坐快艇出海等活動。

城村商舖 休閒拍拖勝地

大鵬所城是深圳八景之一，全名「大鵬守御千戶所城」，屬明清兩代的軍事要塞，距今已有600多年歷史。這裏設有東南西北4個城門，昔日的城樓、糧倉及民房都保留下來，組成近10萬平米的明清民宅建築群，大街小巷都有大理古城的感覺，穿上漢服在此拍照特別啱Feel。此處還是一個城中村，建有不少茶室、酒吧、民宿、咖啡店、精品店，還有機會品嘗艾茶果、喜糕、豆腐花等特色小食，十分適合情侶們休閒拍拖。最吸引是此處不收門票，全天候免費對公眾開放，從大鵬中心換乘M471巴士至大鵬所城公車站即達。

同場加映：特色餐廳 滋味配搭

情侶拍拖豈少得浪漫餐廳，其中「又見止間」朝向大海並用上透明餐桌，讓食客融入海景之中，而黃昏是最佳拍照時間，天空與海面都變成橙黃色，約會打卡分外醉人。雖然裝潢偏向西式，但提供的食物多為東南亞菜，招牌貓山王榴槤薄餅外脆內軟，絲絲果肉加上吉士醬和鹹香十足的芝士，多重味道完美結合。而冬蔭公海鮮湯及泰式麵包咖喱雞亦是必點，前者材料豐富惹味；後者雞肉鮮嫩多汁，麵包蘸上咖喱十分好吃。同區另一間「精釀農場」則是懸崖海景餐吧，裝潢採用地中海風格，在此用餐猶如置身外國一樣愜意。招牌菜是脆皮烤雞與煙熏慢煮厚切澳牛漢堡，配上啤酒特別滋味。