女星親授「眼部乳敷法」　擊退三大眼部問題

轉季後，隨着皮脂分泌的減少，面部、手部和唇部難免感到乾燥，不少女生都會加強皮膚的補水保濕。但往往容易忽視一個最容易顯老的脆弱部位——眼睛。當眼部肌膚乾燥缺水，就會特別容易產生眼下乾紋，看起來不但憔悴還顯老。以下就同大家分享女星范冰冰自用的「眼部乳敷法」，能輕鬆解決黑眼圈、眼窩凹陷和眼周皺紋。

作為亞洲數一數二的「神顏」，范冰冰一直都很注重自己容貌保養，更時常會在社交平台向粉絲分享自己的獨家秘笈，好像「三明治倒序洗頭法」、「椰子油護髮法」，無不在網絡上掀起熱議。而她再度改良後的「眼部乳敷法」，據稱可以解決「黑眼圈、眼窩凹陷和眼周皺紋」這三大眼周問題，特別適合秋冬季節，能防止假性乾紋變成真皺紋。

洗淨面部後，先以次拋精華和化妝水作全臉打底，能減少後續按摩對肌膚的拉扯。然後使用含咖啡因、三肽和六肽的眼部精華，塗滿整個眼眶骨並打圈按摩，能夠立現眼部輪廓並淡化細紋。待眼部精華吸收後，在眼周肌膚大範圍塗抹精華油，並以雙手由內到外提拉上眼眶和下眼眶約20次，緊緻眼周的輪廓線，最後再點按眉骨下方的穴位，促進眼周血液循環。倘若時常感到眼睛疲憊，又或是出現黑眼圈、淚溝、眼袋等問題，則可以像范冰冰一樣以美容儀或是刮痧棒來撥筋按摩，疏通眼部肌膚的經絡。完成上述步驟後，就可以混合眼霜、凡士林和3滴精華油來調配「自製乳敷眼膜」，然後厚塗在眼周，並敷上片狀式眼膜和面膜，加強吸收，使有效成分能深入肌層。最後再洗淨殘留物後，可正常進行後續保養，該方法建議10天1次，避免營養過剩產生油脂粒。