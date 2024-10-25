莫文蔚久違10年出山拍戲　林保怡Dee未遇過強拍事件

藝人莫文蔚（Karen）、魏浚笙（Jefery）、何啟華（Dee）、林保怡、謝君豪及王丹妮等，晚上（24日）出席有份主演電影《焚城》首映禮。戲中演高官的Karen，笑指雖然不用入火場，但要坐於冷氣會議室內撲火：「部戲好刺激，24小時內要做啲好難決擇。」多年未有拍電影的她，高興表示很久未有出席首映禮，加上今次演出群戲很多對手，令她十分興奮：「上一套已經10年、8年前嘅事，舊年返嚟收到製片邀請，我開心到飛起即刻應承，除咗演員陣容鼎盛，災難片好少機會拍到，同埋背後帶出嘅訊息好有意義。」她透露戲中有一幕要掌摑周文健令她很深刻，因要拍多個鏡位，前後共打了5、6次：「佢好好人，叫我真打唔好留手，我又好怯因為從來未摑過人，結果拍完塊面紅晒。」她坦言今次拍攝重遇多位昔日合作過的劇組朋友，勾起她不少回憶，更令她戲癮大發，若有合適的角色或劇本絕對會考慮，談到周星馳打算開《女足》會否考慮？她直言若對方邀請一定演出。

戲中演英勇消防員的Jeffrey，指戲中經常要穿上消防員厚重的黃金戰衣，笑言已練得很耐熱，出席活動要穿大褸已是等閒事，身旁阿Dee亦認同講法，笑指每次拍完也大汗踏細汗，像表演水舞間一樣，更令他們瘦了不少：「冇得唔瘦，水分不斷流失，唔使飲齋啡去水，我拍之前特登減20磅，拍拍下反而要食番嘢補充能量。」Jeffrey指雖然現場以低溫火拍攝，但仍感到自己像燒豬一樣熱。

另談到蔡卓妍跟張繼聰正拍攝的賀歲片被指強行衝入美容院拍攝一事，Dee表示他開設的餐廳，平日亦會借給他人拍攝：「網片、飲食短片之類。（會收租？）睇情況，如果係我要做生意嘅繁忙時段當然要，合情合理，因為我犧牲咗個時段，但如果係啲閒日下午茶或落場時段其實冇所謂。」他指餐廳不是地舖，笑言很難強行衝入拍攝，亦相信員工會懂得如何處理，會有禮客氣地回絕對方及聯絡負責人。他坦言一些學生作品因實在沒有資金，或會出現類似情況，但自己拍戲時則未遇過。

至於林保怡就表示雖然劇情氣氛緊張，但拍攝過程剛剛相反，演員們玩得之餘又經常爭「萬歲」，故拍得相當開心，不過他指雖然自己演消防處長坐於辦公室，但笑言其實拍攝現場相當悶熱，因不能開大冷氣以免影響收音。提到他亦曾於劇集演消防員，他笑指今次升職任處長，更跟真正的消防員朋友炫耀一番。另他表示剛完成《刑事偵緝檔案12》的拍攝，坦言過程「超辛苦」：「其實應該係用享受去形容，鍾澍佳畀個咁嘅角色去折磨我，哈哈！其實對白已經講完做完晒場戲，但佢一路都唔Cut機。（點解？）因為我未必完全跟劇本，好多時佢會覺得好好睇想睇落去。」

另問到他拍劇多年有否試過拍外景借場但被拒絕？他笑指經常在街上拍攝，會遇到附近大廈保安出來驅趕：「叫你行出啲拍，話協助你拍？你就想喇，希望未來唔好再咁，大家都係搵餐飯。」提到早前發生強行衝入店舖拍攝事件，保怡指從未試過發生，指每次都會跟對方申請好才開工：「唔好做壞孩子啦！（令演員尷尬？）我唔制囉！（導演叫呢？）導演大晒呀？哈哈！」他希望事件不要對香港電影形象有大影響。