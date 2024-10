櫻坂46襲港與MIRROR、COLLAR驚喜Dance Challenge

日本偶像女團櫻坂46的兩名人氣成員山崎天及藤吉夏鈴,早前來港為組合11月首度參與的中環大型音樂節Clockenflap宣傳!她們除接受不同傳媒訪問及觀光之外,原來也抽空向本地藝人交流,分別與MIRROR成員AK及Jeremy,以及COLLAR成員Candy及Day見面,更挑戰玩Dance Challenge,互跳對方的歌曲舞蹈。

山崎天與夏鈴邀請MIRROR和COLLAR,一齊挑戰櫻坂剛公開的單曲《I want tomorrow to come》。雖然這首歌的舞蹈非常講求體力,但MIRROR和COLLAR都能夠輕易駕馭!兩女亦禮尚往來,挑戰了MIRROR新團歌《Hunt You Down》。向來以舞蹈強度為特色的櫻坂46,挑戰男團舞蹈也毫不遜色。AK和Jeremy也送上BABY MIRROR公仔,又將MIRROR其他成員介紹給山崎天和藤吉夏鈴認識。

談到首次在香港音樂節演出,山崎天及藤吉夏鈴得知COLLAR也曾去年在同一音樂節演出後,立即向對方請教演出心得,Candy及Day謂香港在11月還是非常熱,建議櫻坂46要做好防暑措施。至於二人的挑戰,將會是COLLAR未推出的新歌〈SSS〉,敬請大家期待。