【營業資訊】濕疹是一種會導致皮膚乾燥、發癢和發炎的事件，表現就是局部紅腫和特別癢。它常見於幼兒，但也可發生於任何年齡段。它一般出現在汗多的地方特別是頸部、腹股溝、乳溝、腋下等地方。濕疹持續時間長（慢性），有時會突然發作。濕疹症狀可能出現在身體任何部位，且因人而異，可能包括皮膚乾燥、開裂瘙癢（瘙癢症），腫脹皮膚處出現皮疹，皮疹可以是紅色、棕色或黑色，皮膚上的小凸起腫塊出現滲液、結痂和或皮膚增厚，抓撓後皮膚擦傷。科學家目前還沒有搞清楚濕疹的發病原理。目前治療方法包括使用藥用類固醇激素軟膏或乳膏但是80% 沒有效果。

最近香港濕疹研究中心代理了美國某公司的濕疹靈粉末，該粉末對濕疹非常有效。患者洗乾淨濕疹皮膚，用乾淨紗布吸幹水分，然後塗上一個沒有藥物的軟膏（made with petrolatum and liquid Liquid paraffin）,然後將濕疹靈粉末撒在濕疹皮損處，然後用戴手套的手指在患處輕輕按摩，只要濕疹靈粉末和濕疹皮膚接觸就可以迅速止癢，由於患者不癢了，他就不去抓濕疹患處，經過幾次使用濕疹面積開始變小，紅色減退，十天左右就恢復正常膚色，據瞭解該品種不含類固醇激素。