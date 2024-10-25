解釋放棄撫養權原因！律喜爆崔珉煥蒲夜店兼參與性交易

韓團FT Island的鼓手崔珉煥與女團LABOUM出身的女星金律喜去年12月宣布離婚，結束逾5年的婚姻，3名子女由崔珉煥撫養。律喜日前亮相節目《現在是一個人》談及離婚一事，坦言一直察覺不到婚姻出現危機，故對方突然提出離婚時，她亦大受打擊。

因有不少網民批評律喜放棄撫養權，昨日（24日）她透過個人頻道上載影片，親自解釋原因：「在最初提出離婚時，他提出的金額是5,000萬韓圜（約28萬港元），每個月的贍養費是200萬韓圜（約1.15萬港元），從現實來看，5,000萬韓圜（約28萬港元）足夠找4人家庭的月租屋，但都要拿去養小孩，這等同是叫我去死。」律喜坦言因為感到身心疲憊，已經不想再跟對方打官司爭撫養權。而崔珉煥正與3名子女出演綜藝節目《超人回來了》，律喜指對方因擔心子女會因為離婚而受到影響，曾表示不想通過讓仔女出鏡賺錢，但卻沒有守承諾。

律喜又大爆崔珉煥曾到夜店進行性交易，她公開疑似是崔珉煥的男子於2022年的通話錄音，錄音可聽到該男子說：「哥，我們應該去甚麼地方玩呢？聽說那裏沒有小姐呢，要排隊排很久，我要在7點之前回去」、「我現在是偷偷出來的，哥哥我幫你預約XX（夜店名稱）吧，現在只有我一個人，一會兒會有一個人來」，當友人問他：「你去飲酒也沒關係嗎？你有妻子啊。」疑似是崔珉煥的男子就說：「我今天自由。」律喜又指崔珉煥對她的態度在1年前改變：「他在家人前摸我，又往這裏（胸部）塞錢，我沒有去過夜店，怎會知道這些東西，後來才知道這是他飲酒後的習慣。」

對於崔珉煥被爆蒲夜店及參與性交易，FT Island所屬的FNC事務所表示：「雖然我們很難知道有關夫妻問題的私事，但我們對於崔珉煥令大眾和觀眾失望感到有很大責任，他會中止所有放送活動，包括與子女一起出演的節目。」而《超人回來了》的製作組亦表示崔珉煥已決定退出節目。