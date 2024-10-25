A390_β雙重個性　前衞變形概念

法國Alpine最近發表了一款前衞的純電動高性能概念車A390_β，被譽為經盛裝設計的真正未來跑車，皆因只需撳個掣，不僅座椅、加減速踏板及軚環均可轉換成F1賽車模式，滿足日常駕駛之餘，兼提供更運動性的駕駛體驗。

三角元素 時尚型格

A390_β擁有一身雕塑感流體車身線條，配上精心部署的空氣動力學設計，以品牌標誌性的三角設計元素貫穿，包括頭尾燈下的發光三角、輪圈中央的藍色透光三角，以及錶台白光三角框邊等，造型時尚前衞，達到功能性與空氣動力學之間的最佳平衡。當中頭冚上的飛橋跟頭泵把下方通窿三角格柵，有助氣流從車頭導向車頂，從玻璃頂連斜背凸出幼長鯊魚鰭來增加穩定性。車頭兩側進氣口配合車身兩側頗深的骨線則能形成氣幕，加速氣流流向尾部。不過講到最大特色，莫過於兩條水平尾燈條跟後擴散器及附設的垂直燈條，整組均具有伸縮功能，需要時可伸長80mm，令「短尾」變成「長尾」降低氣流阻力。

一扭即變 賽車模式

打開對開式車門是一個不設B柱的黑白雙色車廂，呈凹凸三角表面的超輕再生物料地板，乃採用來自航空和太陽能光電行業的回收碳和矽製成，結構和設計獨特之餘，更加強了前後排座椅猶如懸浮於地板的視覺效果。前排碳殼賽車桶椅，配備白色3D列印結構連透明底托頭枕及白色四點式Sabelt安全帶，設計美學與人體工學兼備。只需一扭切換器，駕駛席即可由正常模式傾斜至半躺的F1賽車模式；同時加速及制動踏板升起，賽車化軚環亦隨之轉換出配備OV超車、動能回收和液壓懸掛調校等功能鍵組的F1賽車模式。駕駛者可透過其前方由一個發光三角邊框及三塊玻璃等組成的全息投影器，讀取3D動態駕駛資訊。至於白色後排則起用記憶海綿墊，以實現最大乘坐舒適性，並在兩座中央及頭枕之間分別設有全息投影器及與前座椅喇叭相呼應的Devialet音響。

嶄新平台 期待量產

廠方透露正計劃將此概念車量產，雖然屆時有幾多設計會保留還是言之尚早，但可以肯定該量產車將建基於AmpR Medium電動車底盤平台，並搭載創新的AWD全輪驅動系統、由廠方工程師開發的三電馬達（前單後雙）及主動扭力向量（Active Torque Vectoring）系統。最大特色是能透過智能控制前後軸之間及獨立於左右後輪的扭力分配，藉以優化其縱向性能和轉彎動力，確保每個車輪任何時候都獲得充足抓地力。此技術組合過往只用於小批量生產的超級跑車，現於此概念車身上配備，作為車迷當然樂見啦！